«Спустя год – никаких проблем»: как ТОС во Владивостоке избавился от выходок вандалов

Наблюдение за детской площадкой в системе «Безопасный двор». Фото: предоставлено «КП»

На реализацию своих проектов в 2023 году можно получить до полутора миллиона рублей. Председатель ТОСа, который в прошлом году представил и реализовал сразу два проекта, рассказал, почему такие инициативы важны для Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Грантовая программа ТОС успешно реализовывается в крае уже не первый год. Учитывая положительный опыт прошлых лет, глава региона Олег Кожемяко решил увеличить бюджет этого направления: на 1-ом Форуме общественников в мае была утверждена цифра в 140 миллионов рублей, на 2-ом Форуме общественников губернатор анонсировал, что финансирование увеличено до 280 миллионов рублей. Благодаря этому практически все заявки были одобрены. Планируется, что в 2024 году бюджет программы снова вырастет.

Председатель ТОС «Тунгусская» Максим Воеводин рассказал, как можно сделать двор комфортнее в короткие сроки.

– Когда вы решили объединить инициативных жителей?

– Группа впервые стала участником грантовой программы территориального общественного самоуправления в 2022 году. Подали два проекта на конкурс, и нас поддержала конкурсная комиссия. Среди них была детская площадка, а второй проект – «Безопасный двор», который подразумевал установку камер по периметру двора – территории нашего ТОС на Тунгусской, 69. Сразу два проекта и победили.

– Что из себя представлял проект детской площадки?

– Пространство для детей. Большая горка, качели, целый игровой комплекс, песочница и аттракционы. Вся территория должна была быть непременно огорожена, а по периметру лавочки, чтобы родители или старшее поколение, гуляя с детьми, тоже могли отдыхать. Если с детской площадкой все понятно – она действительно необходима, то идея установки камер видеонаблюдения возникла, можно сказать, спонтанно.

Максим Воеводин на открытии детской площадки. Фото: предоставлено «КП»

– Что стало толчком для создания «Безопасного двора»?

– Кто-то в домовом чате посетовал на вандалов – оборвали придомовые цветы. Если ребята с нашей команды занимались плотно разработкой проекта детской площадки, то я полностью погрузился в разработку проекта видеонаблюдения.

– Столкнулись с какими-то сложностями?

– В своей основной работе я с этой сферой сталкивался, поэтому трудностей особо не возникло. Проект буквально на коленке за три вечера сделал и в последний день отдали в конкурсную комиссию. Честно сказать, даже не надеялся, что пройдет, но свершилось чудо, и проект выиграл.

Когда стало ясно, что самое трудное теперь позади, осталось определиться с подрядчиком. Его мы нашли сами.

И без малого за грант, который составил 650 тысяч рублей, нам установили систему видеонаблюдения.

– Проблема решилась после монтирования камер?

– После установки системы количество мелких правонарушений уменьшилось в разы почти сразу.

– Что можно отметить спустя год после реализации?

– Больше практически не фиксируем никаких нарушений. Родителям удобно следить за их детьми на детских площадках через камеры, совету ТОС – следить полностью за порядком на территории.

– То есть, гранты на проекты – быстрое решение?

– От самой идеи до конца реализации проходит менее чем девять месяцев. Спасибо Олегу Николаевичу Кожемяко за такую возможность – благоустраивать свои дворы, входящие в состав территории общественного самоуправления.

Отметим, что благодаря реализации программы развития территориального самоуправления, воплощения в жизнь проектов благоустройства, в Приморье не только повышается качество жизни, но и формируется новый язык общения власти и общества – совместное решение значимых вопросов.

Увеличение финансирования и упрощение процедур при решении вопросов благоустройства даст синергетический эффект: больше проектов будет реализовываться, эти изменения будут заметны, все больше людей будут видеть результат и включаться в процессы благоустройства, а, следовательно, и активно участвовать в жизни региона.

Одна из важнейших задач программы – максимально просто решить все вопросы инициативных приморцев, связанные с благоустройством. Для помощи и консультаций создан Приморский центр гражданских инициатив, который будет оказывать поддержку жителям при создании ТОС, подготовке проектов благоустройства и заявок на гранты. В планах также развивать это направление путем вовлечения всех муниципалитетов в программу. Для этого глава края запустит обучающие семинары и мероприятия во всех районах, которые посетит лично.

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