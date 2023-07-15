Оказалось, отличные пловцы: редчайшего копытного заметили в необычной обстановке в Приморье

В последний раз животное посчастливилось увидеть с помощью фотоловушки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Редко когда увидишь козла, получающего неподдельное удовольствие от воды. Именно такое видео попало в распоряжение Сихотэ-Алинского заповедника. Редчайший амурский горал, занесенный в красную книгу, искупался на севере Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Для копытного это нетипичное место пребывания, ведь речь идет о горном козле с соответствующим ареалом обитания. Видео было сделано жительницей Тернея в одной из бухт в окрестностях поселка.

Однако, как объяснила главный специалист Сихотэ-Алинского заповедника по копытным, для горала купания в море – не в новинку.

«Они являются отличными пловцами, и такое поведение животных можно наблюдать в дикой природе», – рассказала Ольга Заумыслова.

Напомним, редкое животное в Приморье фотографировали всего четыре раза. Последний раз горал попался в объектив фотоловушки ФГБУ «Земля леопарда» у Оленьего утеса весной 2023 года.

Подсчитать его точную численность пока не представляется возможным, так как это очень скрытные особи. Популяция разбита на мелкие группировки.

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