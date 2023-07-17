Пускал мыльные пузыри и выпал из окна: на Камчатке расследуют громкое ЧП

Место, где случилось несчастье. Фото: СУ СК по Камчатскому краю.

Маленький мальчик выпал из окна жилого дома. Все случилось в Вилючинске. Родителей в этот момент рядом не оказалось. Следком проводит проверку по факту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Камчатскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В воскресенье, 16 июля, в Скорую помощь поступил звонок – из окна квартиры на втором этаже выпал пятилетний ребенок. Медики оперативно прибыли к месту происшествия. Мальчик получил травмы различной степени тяжести, его забрали в медицинское учреждение – для оказания помощи.

Следователи, которые тоже приехали на место ЧП, организовали проверку по факту падения малыша из окна. Выяснилось, что ребенок пускал мыльные пузыри, не удержался и рухнул вниз со второго этажа. Где в этот момент были родители мальчика и почему не уследили за сыном – пока неизвестно.

«По итогам доследственной проверки и установления всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято процессуальное решение», – уточнили в ведомстве.

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