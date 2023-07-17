Курс на Восток: какие новые возможности ждут Приморье

Деньги, которые раньше оседали за пределами страны, инвестируются в инфраструктуру региона. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Несколько месяцев назад президент России Владимир Путин объявил о начале стратегии «Курс на Восток». И Приморье заняло лидирующие позиции в этом вопросе. О перспективах международного сотрудничества и актуальных направлениях для края – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Регион продолжает выполнять роль плацдарма в восточном направлении. Исторически сложилось так, что край специализируется на логистике и торговле, а также обеспечении контактов России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Приморье — единственный регион, у которого и через который установлены связи с Китаем, Южной Кореей и Японией.

«В условиях санкций, не постесняюсь оценки, Приморье – важнейший «мост» в развитии международного сотрудничества вообще. Статистика первого квартала текущего года говорит о том, что и прошлогодние цифры будут превышены», – подчеркнул Алексей Старичков, глава агентства международного сотрудничества Приморского края.

Сейчас власти активно договариваются о сотрудничестве со странами Азии: строятся и модернизируются пограничные переходы, возводятся транснациональные сухие порты. Во внешней торговле страны АТР занимают аж 90% во всем обороте Приморского края. Доля Китая, например, составила 7,5 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 46,1%. Южная Корея в общем торговом обороте заняла 2,55 миллиарда рублей (на 10,5% больше в сравнении с предыдущим годом).

Еще одна тенденция экономики Приморского края заключается в том, что деньги, которые раньше оседали за пределами страны, инвестируются в инфраструктуру региона. Благодаря этому началось много мегастроек: портов и железных дорог. Больше 180 миллиардов рублей выделили для постройки нового порта в бухте Суходол, который даст возможность работать с постоянно растущими грузопотоками. И, конечно, сохранить за Владивостоком статус главного контейнерного порта России.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что к Приморью также традиционно сохраняется интерес инвесторов из транспортно-логистического кластера. Один из будущих проектов предполагает строительство транспортно-логистического центра складского типа площадью 6 тысяч квадратных метров во Владивостоке. Такой проект предусматривает хранение контейнеров на 3 тысячи квадратных метров, парковку на 30 машиномест и благоустройство территории

В Приморье случился настоящий инвестиционный бум. Все вложения — долгосрочные, это инвестиции в инфраструктуру. Все построенное будет служить стране и самим приморцам еще долгие годы.

«Задача, которую мы перед собой ставим – создать такую архитектурную среду для жителей Владивостока, где они могли бы не только жить и работать, но и проявлять социальную активность, заниматься спортом и саморазвитием», – рассказала генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.

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