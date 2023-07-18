Во Владивостоке вырос средний балл по ЕГЭ, и стало больше стобалльников

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анализ результатов основного этапа ЕГЭ показал, что выпускники Владивостока стали лучше сдавать экзамен. Об этом сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования дальневосточного центра.

Так, средний результат по профильной математике увеличился сразу на 6 единиц, достигнув отметки почти в 55 баллов, хотя промежуточный подсчет показывал рост только на 2. На 3 единицы вырос средний показатель по физике, на 4,77 – по химии.

– В 2022 году средний бал по профильной математике составлял 48,77 баллов, – отметил начальник управления Максим Кильчевский.

Увеличилось и число выпускников-стобалльников. Их в этом году во Владивостоке 19 человек. Причем один из них, Дмитрий Усков, набрал высший результат сразу по двум предметам – русскому языку и литературе.

Сто баллов по ЕГЭ школьники Владивостока получали по информатике, физике, истории, обществознанию, биологии, русскому языку и литературе. Медалью «За особые успехи в учебе» в этом году были награждены 166 ребят.

Среди учебных заведений города особо отметился лицей «Технический», выпускники которого получили целых пять стобалльных результатов. Помимо «двухсотбалльника» Дмитрия Ускова, высший результат по русскому получил Дмитрий Манжос, по физике – Данил Малахов и по информатике – Андрей Подосенов.

Ранее «КП» писала об успехах муниципального образования в формировании профильных классов. Обучение в них организуют при поддержке ДВФУ, МГУ имени Невельского, ТГМУ и других партнеров. Так что школьники – будущие абитуриенты – могут в тесном контакте знакомиться с желаемой профессией, углубленно изучать предметы для сдачи ЕГЭ.

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