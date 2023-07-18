Пятеро молодых и амбициозных владивостокцев получат по 100 тысяч рублей

Финансовая поддержка от мэрии Владивостока на реализацию проекта. Фото: Даниил ОПАРИН

Стали известны имена победителей конкурса «Молодежная инициатива». Их озвучили в пресс-службе администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конкурс стартовал еще в апреле 2023 года. До 12 мая в мэрии принимали заявки. В этот раз желание участвовать изъявили 30 человек. Наивысшую оценку жюри получили пять проектов амбициозных жителей дальневосточной столицы. На их реализацию владивостокцы получат грант в размере 100 тысяч рублей каждый. Публикуем список победителей:

- Алексей Гуцуляк с проектом «Уличные турниры по волейболу Night Volley League». Это серия турниров по ночному уличному волейболу на популярных городских площадках.

- Юлия Цымик с проектом «БЕЗопасное детство». Профилактика пропаж и побегов детей из дома и государственных учреждений.

- Ярослав Кашепа с проектом «Форум психологического просвещения «Волна». Это проект для молодежи Владивостока, в рамках которого будут проходить сессии с квалифицированными психологами.

- Кирилл Ослонов с проектом «Марафон по сборке кубика Рубика». Марафон, на котором планируется установить мировой рекорд по наибольшему количеству собранных кубиков Рубика за 30 часов.

- Елизавета Морозова с проектом «Культурно-просветительская выставка «Зелёный день». «Зелёный день»» - передвижная художественно-просветительская выставка, направленная на знакомство с природой и биоразнообразием флоры Владивостока через создание, популяризацию картин молодых профессиональных художников с изображением местной флоры и реликтовых растений.

Конкурс «Молодежная инициатива» проводится каждый год. Суть в том, чтобы молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогли получить финансовую поддержку от мэрии Владивостока на реализацию своего проекта. Но и к проектам есть критерии отбора – они обязательно должны быть полезны городу, а также интересны местным жителям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.