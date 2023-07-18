В Приморском крае начался грибной сезон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморском крае начался грибной сезон. Первыми «трофеями» делятся жители в своих соцсетях. Грибы уже появились и в продаже. Чтобы узнать, где и когда собирать их самим, читайте материал «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморский край – настоящий грибной Клондайк. В крае есть грибы, которые появляются уже в апреле и собирать грибной урожай можно до конца октября. Редакция узнала у специалиста Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края, врача по общей гигиене Галины Лаухиной, чем же так полезны грибы:

«Грибы – это ценный питательный продукт, который вносит разнообразие в наш пищевой рацион и обогащает организм разнообразными питательными веществами. Все разновидности грибов содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, снижает уровень глюкозы в крови. Грибы содержат витамин Д, который регулирует обмен кальция и фосфора в организме человека, а также положительно влияет на иммунитет и которого особенно не хватает в осенне-зимний период».

Важно также помнить, что при определенных условиях грибы могут послужить причиной возникновения пищевых отравлений. Основная причина отравлений – незнание отличительных особенностей и внешнего вида съедобных, условно-съедобных и ядовитых грибов, нарушение правил предварительной обработки и технологии их приготовления.

Отравиться можно и съедобными грибами – старыми, переросшими, собранными в местах загрязнения почвы токсичными элементами, хранившимися с нарушением условий и сроков годности.

Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма. Возбудитель ботулизма в виде спороносных палочек содержится главным образом в почве. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители ботулизма. Поэтому надо очень тщательно очищать и промывать грибы от земли.

Собрали еще несколько правил при сборе грибов, чтобы избежать отравления и других неприятностей:

1. Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах.

2. Собирайте грибы в плетеные корзины – так они дольше будут свежими.

3. Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

4. Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

5. Внимательно следите за детьми, особенно во время посещения леса, прогулок в парках, скверах, с целью исключения возможности из-за любопытства попробовать ими сырых, в том числе ядовитых грибов

6. Все принесенные домой грибы в тот же день переберите, отсортируйте по видам и вновь тщательно пересмотрите. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

7. Подвергайте грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовьте отдельно.

8. Соблюдайте условия и сроки хранения грибов, правила консервирования и приготовления грибных блюд (рекомендуется отваривать любые виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, воду после отваривания слить, грибы промыть в кипяченой воде).

9. Не покупайте у случайных лиц, в местах стихийной и несанкционированной торговли свежие грибы в резаном, сушеном или консервированном виде в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

10. Если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки, упаковка грязная или при отсутствии информации о товаре (этикетка, листок-вкладыш).

11. Не занимайтесь самолечением — обратитесь за медицинской помощью при первых признаках отравления.

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