Сюда не суйтесь: смертельная авария заблокировала центр во Владивостоке

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Утро 20 июля во Владивостоке началось с трагедии. На одной из центральных улиц неизвестный сбил человека, который погиб на месте ДТП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы, которые также поделились кадрами с последствиями ДТП. На видео на проезжей части улицы Лазо лежит мужчина, рядом стоит полиция и опрашивает свидетелей. Судя по всему, виновник аварии поспешил скрыться.

По словам владивостокцев, из-за ДТП оказалось перекрыто движение по одной полосе в обе стороны.

Очевидцы добавили, что погиб мужчина из-за автобуса:

«Не было удара. Он залез под автобус. Водитель его не видел, начал движение и наехал ему на голову, а потом ещё несколько метров потащил».

Сейчас полоса свободная, тело погибшего убрали.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу ГИБДД, чтобы узнать детали, комментарии обещали предоставить позже.

ОБНОВЛЕНИЕ 10:41

Как рассказали в пресс-службе УМВД, ГИБДД выясняет обстоятельства смертельной аварии. Предварительно установлено, что водитель автобуса ехал со стороны Луговой в центр города и наехал на 19-летнего парня, который неожиданно появился на проезжей части. Приморец переходил дорогу в неположенном месте.

В момент аварии в салоне автобуса находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал. Водительский стаж мужчины составляет 14 лет.

Сейчас полиция проводит проверку, после которой будет принято соответствующее решение.

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