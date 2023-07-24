С заботой о малышах и родителях: детский сад в ЖК «Формат» ввели в эксплуатацию

Проект реализовали всего за два года. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

Новый современный детский сад, построенный по всем стандартам качества, ввели в эксплуатацию в Надеждинском районе Приморья. Вместе со школой, которую планируют сдать в августе, сад войдет в МБОУ «Образовательный центр «Формат» в одноименном жилом комплексе группы компаний «DNS Девелопмент». Объекты в поселке Зима Южная посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Колоссальный объем выполненных всего за два года работ оценил и журналист «КП-Владивосток». Но обо всем по порядку.

Комплексный подход

В ЖК «Формат» на данный момент построены девять домов, торговый центр, сквер, парковки. Те, кто приедет сюда впервые после начала строительства, удивятся, как быстро на месте пустыря вырос целый микрорайон. Естественно, что без мест для развития и образования детей просто не обойтись. Оборудованный по последнему слову техники детский сад на 240 мест – первый объект образования в Приморье, возведенный на условиях государственно-частного партнерства. Группа компаний «DNS Девелопмент» (резидент ТОР «Приморье» – ООО «Академия Детства ДНС») инвестировала в проект больше 543 миллионов рублей. Согласно концессионному соглашению, государство в ближайшие пять лет компенсирует большую часть затрат застройщику. Дошкольное учреждение, кстати, уже передано в собственность администрации Надеждинского района. Но при этом инвестор продолжит обеспечивать техническое обслуживание здания и организует услуги дополнительного образования.

В просторных помещениях есть все необходимое для комфортного пребывания малышей. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

По мнению главы Приморья Олега Кожемяко, подобные проекты очень актуальны и важны для края.

«Мы полностью используем федеральные инструменты поддержки: инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты, строительство объектов при помощи концессии. Порядка 20 миллиардов рублей на эти цели нам выделяет Правительство России. И это дало возможность, в частности направить средства здесь, в Надеждинском районе, на дорожную инфраструктуру, на энергоснабжение. Кроме того, условия концессионного соглашения позволяют строить сегодня, а затем, в последующем получать деньги из федерального и регионального бюджетов. У нас также начато строительство школы на 1,5 тысячи мест, поликлиники, чтобы последующие этапы работ сопровождались созданием социальной инфраструктуры. В этом есть потребность. Район очень динамично развивается. Поэтому мы активно работаем с федеральными инструментами поддержки», – заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко и Ирек Файзуллин оценили объем выполненных работ. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

Продумано до мелочей, с заботой о детях

Но вернемся непосредственно к объекту нашей экскурсии, точнее к деталям. При строительстве и оснащении помещений все настолько продумано, что за безопасность малышей можно не переживать. Начиная от холла с подъемным механизмом для маломобильных людей, огромным числом запасных выходов и противоскользящим покрытием в здании, заканчивая системой видеонаблюдения по всей территории. Словом, все под контролем.

Уже совсем скоро сад наполнится детским смехом, жители поселка с нетерпением ждут открытия, ведь по словам застройщика, в числе новоселов довольно много семей с двумя и более детьми. Трехэтажное здание рассчитано на 240 мест. Ребят примут в 12 группах, включая самых маленьких. Впервые за долгое время в крае созданы ясли для крох от 2,5 месяцев. Согласитесь, наличие такой группы в наше время большая редкость и несомненный плюс. Это позволит мамам оставить ребенка на период до четырех часов под профессиональным присмотром, распределив время, например, на поездку в МФЦ, домашние дела или попросту отдых.

Каждое помещение в детском саду продумано до мелочей. Это и просторный пищеблок, с современной техникой, чтобы облегчить работу персонала, и сенсорная комната, предназначенная для релаксации и предупреждения стрессовых ситуаций. Здесь особо активные детки смогут успокоиться перед сном, развивая при этом мелкую моторику и наблюдательность. Скажем честно, взрослым это помещение тоже придется по нраву. Естественно, в саду не обойтись и без квалифицированной медицинской помощи, этот блок включает в себя психологический, логопедический, прививочный и процедурный кабинеты. Также есть актовый зал с хорошим музыкальным оборудованием.

На кухне установлено современное оборудование для приготовления полезной пищи детям. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

Мобильные перегородки в группах, позволяющие трансформировать пространство, очистители воздуха для комфортного нахождения, проекторы, интерактивные доски для занятий с малышами, все оснащение сада не перечесть. Чего только стоит спортивный зал, где воспитанники смогут покорять вершины на скалодроме и устанавливать первые рекорды, а также изучать правила дорожного движения. Специалисты уверены, что к развитию ребят нужно подходить всесторонне.

В руках профессионалов

Кстати, о специалистах, персонал для сада и школы подбирали долго и тщательно.

«В феврале прошло года мы обратили внимание, что есть проблематика на рынке, поэтому не все образовательные учреждения могут открыться вовремя. Мы организовали программу «Педагогический кадровый резерв DNS Девелопмент». Встречались с педагогами, студентами и выпускниками профильных учреждений. Рассказывали о преимуществах работы в абсолютно новых, оборудованных зданиях, напоминали о льготах от государства для работников образования в поселках. Нам подали около 340 заявок со всей России. 27 из них отправились на обучение. Мы совместно с ДВФУ и центром «Развитие» из Находки разработали техническое задание и запустили образовательную программу для них. Специалисты составляли планы работ для наших учреждений, изучали особенности, знакомились с родителями. На данный момент 17 человек готовы приступить к работе в образовательном центре «Формат». Остальной объем анкет соискателей мы передали администрации Надеждинского района для последующего взаимодействия», – рассказала заместитель директора по вопросам ГЧП группы компаний «DNS Девелопмент» Виктория Ивачева.

Виктория Ивачева рассказала о современном оборудовании, которое поможет в развитии ребят. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

Сейчас компания занимается оснащением квартир и комнат для педагогов, предназначенных для льготной аренды, чтобы работники образовательных учреждений смогли с комфортом жить рядом с работой.

«В ближайшее время управление образования Надеждинского муниципального района закончит работу по формированию списков, в августе начнется процедура зачисления детей. Детский сад образовательного центра «Формат» примет ребят в сентябре этого года. Работой концессионера мы полностью довольны. Это один из самых современных детских садов не только в нашем районе, но и во всем Приморском крае. А то, как группа компаний «DNS Девелопмент» организовала работу по строительству на условиях ГЧП и реализовала проект в кратчайшие сроки, послужит примером для других серьезных застройщиков региона», – отметил глава Надеждинского муниципального района Максим Якимов.

Дизайн и интерьер продуманы до мелочей. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент»

Достойное образование

Министр строительства России и губернатор Приморья также проинспектировали ход работ в школе на 450 мест. Возводят ее в рамках нацпроекта «Образование» также на условиях ГЧП. Не менее современное, чем детский сад здание, уже в этом учебном году сможет принять учеников. Работы близятся к завершению. А удивить ребят и их родителей будет чем.

«Школу вводим в эксплуатацию в августе. При разработке проекта отдельное внимание уделили спортивной составляющей. Это не просто футбольное поле с беговыми дорожками вокруг. Для круглогодичного использования объекта здесь оборудованы четыре зоны воркаута для разных возрастов, веревочный городок, волейбольные и баскетбольные площадки, зона для прыжков в длину, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе», – поделилась Виктория Ивачева.

Школа тоже откроется совсем скоро. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

По словам заместителя директора по вопросам ГЧП группы компаний «DNS Девелопмент», сама школа будет отлично оснащена. Вместо обычных досок установлены многофункциональные комплексы, на которых можно писать и мелом, и маркером. В образовательном учреждении будут проводить занятия по работотехнике, также установлено современное оборудование в классах технологии и труда.

«В ближайшее время начнем оснащение классов и кабинетов мебелью и оборудованием. Мы уделили особое внимание современным и высокотехнологичным решениям. Например, во всех классах установим интерактивные доски, в кабинете биологии – интерактивный анатомический стол «Пирогов», который позволит школьникам со всех ракурсов в 3D изучать системы и органы человеческого тела. Специализированное оборудование будет установлено в кабинетах физики и химии для проведения лабораторных работ. Для изучения иностранных языков будут оборудованы лингафонные классы. В целом мы используем самые современные образовательные комплексы и проектные решения, которые успешно применяются в школах центральной России», – добавила Виктория Ивачева.

Школа в образовательном центре «Формат». Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

Всего в школе предусмотрены 12 универсальных учебных классов и 6 специализированных кабинетов для изучения физики, химии и биологии, иностранных языков, информатики и домоводства. Построены актовый и просторный спортивный залы, столовая и пищеблок, медицинский блок. Работы также ведутся по концессии. Общий объем инвестиций в проект составляет 945 миллионов рублей. Важно отметить, что застройщик стал своего рода первопроходцем в регионе, возводя не только жилье, но и одновременно с ним всю необходимую инфраструктуру. Кстати, возможно именно поэтому в этом году «Формат» признали лучшим среднеэтажным жилым комплексом на Дальнем Востоке по итогам всероссийской премии «ТОП ЖК-2023». Согласитесь, заселиться в новый район, где есть все необходимое – очень удачное решение.

«Этот образовательный комплекс качественно очень сделан с точки зрения профессионального строителя. Подобные проекты являются хорошим примером эффективного государственно-частного партнерства. Наша задача обеспечить оптимальные условия для синхронизации усилий регионов и бизнеса, а также поддержки частных проектов, которые основаны на реальных потребностях и пожеланиях жителей. Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Мы это видим в рамках федерального проекта по благоустройству – во Всероссийском голосовании 2023 года по определению таких объектов в ДФО проголосовало 737 тысяч человек, из которых 212 тысяч – это жители Приморского края. Комфортная инфраструктура для жизни, доступность качественного образования для детей – все это залог того, чтобы молодые люди оставались жить и трудиться на благо родного края», – подытожил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин высоко оценил профессиональный подход в строительстве. Фото: предоставлено ГК «DNS Девелопмент».

Комплексный подход к созданию комфортной городской среды воплощается в жизнь благодаря поддержке Правительства Приморского края, Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Впервые в регионе социальные объекты создаются не только на условиях ГЧП, но еще и на площадке ТОР.

Отметим, что группа компаний «DNS Девелопмент» намерена продолжать реализовывать инвестиционные проекты в Приморье в рамках комплексного подхода к освоению территории. Так, в масштабном проекте «DNS Сити», рассчитанном для жизни 25 000 человек, планируется строительство двух школ на 880 мест и двух детсадов на 525 мест на условиях ГЧП через механизм «Дальневосточной концессии». Трехстороннее соглашение о намерениях совместно реализовать проекты было подписано на VII Восточном экономическом форуме между инвестором, Министерством развития Дальнего Востока и Арктики и Правительством Приморского края.

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