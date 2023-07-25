Владивосток от Ростова-на-Дону получит подарок для благоустройства

Модули исключают возможность разноса отходов ветром. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на острове Русский 24 июля состоялся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». На мероприятии строительная организация NorGroup из Ростова-на-Дону заявила, что подарит приморской столице «умную» остановку и современные модули для сбора твердых бытовых отходов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Остановку и модули для сбора ТКО мэру Константину Шестакову представил генеральный директор компании Гарри Бегиджанов. По словам руководителя организации, в павильоне есть контроллер управления освещения, WI-FI, камера видеонаблюдения, табло прибытия, кнопка вызова экстренных служб.

Умную остановку и модули подарит компания NorGroup. Фото: Администрация Владивостока

«Модули для сбора ТКО препятствуют доступу к отходам для животных и исключают возможность разноса ветром», – добавил Гарри Бегиджанов.

В рамках форума была организована выставка, на которой были представлены нововведения в области создания цифровой инфраструктуры. Компания «ЭР-Телеком» продемонстрировала, как используются «умные» датчики при управлении городом. С их помощью, например, можно следить за состоянием территорий.

«Комплексные цифровые решения позволяют организовать полноценный центр управления данными, в который могут стекаться данные о подтоплениях, вибрациях, утечках газа, температуры, микроклимата, вывоза мусора и многое другое», – поделился представитель «ЭР-Телеком» Алексей Паламарчук.

Свои технологии представила и владивостокская компания «Рекорд. Строительные решения», а именно пластиковую панель, которая значительно поглощает звук в городе и уже используется на некоторых строительных площадках приморской столицы.

Панель для поглощения звука и уже используется на некоторых строительных площадках. Фото: Администрация Владивостока

По словам мэра, Всероссийский форум стал хорошей площадкой для обмена мнениями с главами других муниципалитетов и представителей федеральных ведомств:

«Мы воспользовались этой возможностью и уже сделали некоторые предложения в сфере образования. Так, хотелось бы в нашем городе сделать качественную образовательную программу по направлению урбанистики. Это важно, чтобы при выборе обучения, например, в магистратуре, ребята не уезжали в Москву или Санкт-Петербург, а имели возможность здесь, во Владивостоке, получить те знания и навыки, которые они в дальнейшем применят на благо нашего города».

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