Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток25 июля 2023 2:19

Владивосток от Ростова-на-Дону получит подарок для благоустройства

На улицах приморской столицы появятся «умные» модули для твердых бытовых отходов
Павел САХАРОВСКИЙ
Модули исключают возможность разноса отходов ветром.

Модули исключают возможность разноса отходов ветром.

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на острове Русский 24 июля состоялся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». На мероприятии строительная организация NorGroup из Ростова-на-Дону заявила, что подарит приморской столице «умную» остановку и современные модули для сбора твердых бытовых отходов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Остановку и модули для сбора ТКО мэру Константину Шестакову представил генеральный директор компании Гарри Бегиджанов. По словам руководителя организации, в павильоне есть контроллер управления освещения, WI-FI, камера видеонаблюдения, табло прибытия, кнопка вызова экстренных служб.

Умную остановку и модули подарит компания NorGroup.

Умную остановку и модули подарит компания NorGroup.

Фото: Администрация Владивостока

«Модули для сбора ТКО препятствуют доступу к отходам для животных и исключают возможность разноса ветром», – добавил Гарри Бегиджанов.

В рамках форума была организована выставка, на которой были представлены нововведения в области создания цифровой инфраструктуры. Компания «ЭР-Телеком» продемонстрировала, как используются «умные» датчики при управлении городом. С их помощью, например, можно следить за состоянием территорий.

«Комплексные цифровые решения позволяют организовать полноценный центр управления данными, в который могут стекаться данные о подтоплениях, вибрациях, утечках газа, температуры, микроклимата, вывоза мусора и многое другое», – поделился представитель «ЭР-Телеком» Алексей Паламарчук.

Свои технологии представила и владивостокская компания «Рекорд. Строительные решения», а именно пластиковую панель, которая значительно поглощает звук в городе и уже используется на некоторых строительных площадках приморской столицы.

Панель для поглощения звука и уже используется на некоторых строительных площадках.

Панель для поглощения звука и уже используется на некоторых строительных площадках.

Фото: Администрация Владивостока

По словам мэра, Всероссийский форум стал хорошей площадкой для обмена мнениями с главами других муниципалитетов и представителей федеральных ведомств:

«Мы воспользовались этой возможностью и уже сделали некоторые предложения в сфере образования. Так, хотелось бы в нашем городе сделать качественную образовательную программу по направлению урбанистики. Это важно, чтобы при выборе обучения, например, в магистратуре, ребята не уезжали в Москву или Санкт-Петербург, а имели возможность здесь, во Владивостоке, получить те знания и навыки, которые они в дальнейшем применят на благо нашего города».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Владивосток-городГород в объективе