Первый сад, построенный на условиях государственно-частного партнерства, появился в Приморье

В спортивном зале есть разное оборудование для детей. Фото: Ярослав ЮРИН

Новый детский сад, расположенный в поселке Зима Южная в Надеждинском районе, уже совсем скоро распахнет свои двери для воспитанников. Аналогов современному дошкольному учреждению на данный момент в крае нет. Ведь это первый объект, возведенный с нуля всего за два года, на условиях государственно-частного партнерства, к тому же на площадке ТОР. Здание, оборудованное техническими новинками для комфортного размещения детей и работы персонала, рассчитано на 240 мест.

В саду есть все необходимое развития творческого потенциала. Фото: Ярослав ЮРИН

Достойное будущее

Инвестиции в проект составили больше 543 миллионов рублей. Застройщиком выступила ГК «DNS Девелопмент». Здание уже введено в эксплуатацию и передано на баланс местной администрации. Но при этом инвестор продолжит техническое обслуживание детского сада и создаст все необходимые условия для дополнительного образования малышей, так как есть подобный запрос от родителей. Важно отметить, что согласно концессионному соглашению, большую часть затраченных средств группе компаний вернет государство. Подобная поддержка позволяет объединить старания властей и бизнеса, комплексно подходить к модернизации инфраструктуры, а также ускорить темпы строительства.

Стоит отметить, что новоселами микрорайона в поселке уже стали более 500 семей, во многих из них по двое и больше детей. Естественно, без образовательных учреждений не обойтись. По концессии сейчас также завершается строительство современной школы, рассчитанной на 450 мест. Сдача объекта планируется в августе. Вместе с садом она войдет в МБОУ «Образовательный центр «Формат» в одноименном жилом комплексе.

Взаимовыгодное сотрудничество

Проделанную на важных социальных объектах работу в Надеджинском районе оценили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава Приморья Олег Кожемяко и замдиректора по вопросам ГЧП группы компаний «DNS Девелопмент» Виктория Ивачева. Фото: Ярослав ЮРИН

Глава региона отметил актуальность и важность подобной формы сотрудничества для жителей, предпринимателей и правительства. Для строительства объектов при помощи концессии используются инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты. По словам губернатора, из федерального бюджета на эти цели выделены около 20 миллиардов рублей. Благодаря этому, в том числе, направлены деньги на развитие дорожной инфраструктуры, энергоснабжение, подведение инженерных коммуникаций в Надеждинском районе. Это позволяет в короткие сроки осуществить техприсоединение новых объектов.

«У нас также начато строительство школы на 1,5 тысячи мест, поликлиники, чтобы последующие этапы работ сопровождались созданием социальной инфраструктуры. В этом есть потребность. Район очень динамично развивается. Поэтому мы активно работаем с федеральными инструментами поддержки», – поделился Олег Кожемяко.

Согласно проекту «DNS Сити», район заселят 25 000 человек. Как рассказали представители застройщика, планируется также возведение двух школ на 880 мест и двух детских садов на 525 мест на условиях ГЧП через механизм «Дальневосточной концессии». На полях VII ВЭФ подписано соответствующее трехстороннее соглашение с правительством Приморского края и Министерством развития Дальнего Востока.

В спальнях свободно и светло, установлена новая мебель. Фото: Ярослав ЮРИН

Министр строительства России также отметил важность эффективного государственно-частного партнерства.

«Наша задача обеспечить оптимальные условия для синхронизации усилий регионов и бизнеса, а также поддержки частных проектов, которые основаны на реальных потребностях и пожеланиях жителей. Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Комфортная инфраструктура для жизни, доступность качественного образования для детей – все это залог того, чтобы молодежь оставалась жить и работать на благо родного края», – поделился Ирек Файзуллин.

Оборудование в сенсорной комнате позволяет успокоиться перед сном даже самым активным малышам. Фото: Ярослав ЮРИН

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