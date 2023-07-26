Онкология: исключить риски – сохранить здоровье и жизнь

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на достижения современной медицины заболеваемость онкологическими заболеваниями остается высокой и является одной из основных причин преждевременной смерти людей, особенно трудоспособного возраста.

В Приморском крае только в 2022 году выявлено 7185 новых случаев злокачественных новообразований (ЗНО).

В структуре заболеваний ЗНО независимо от пола на первые пять мест приходятся ЗНО кожи (12,5%), молочной железы (12,2%), трахеи, бронхов, легкого (11,2%), предстательной железы (10,1%), тела матки (7,1%). У мужчин ЗНО локализуется чаще всего так – трахея, легкие, бронхи, предстательная железа, кожа, желудок, ободочная кишка. У женщин наиболее часто выявлялись ЗНО молочной железы, кожи, ободочной кишки, тела матки, шейки матки.

К сожалению, новообразования, обычно обнаруживаются не на ранних стадиях, когда лечение более эффективно, переносится легче и требует меньших затрат, но уже на стадии, когда заболевание приобрело тяжелый характер и прогноз на полное выздоровление снижается.

В связи с этим ГУ ТФОМС ПК призывает жителей края отнестись более ответственно к своему здоровью и своевременно проходить диспансеризацию, в том числе и с целью раннего выявления ЗНО.

В рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2023 год диспансеризация предусмотрена для лиц с 18 до 39 лет 1 раз в три года, а с 40 лет ежегодно в поликлинике прикрепления.

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе проводится анкетирование и определенный набор исследований, в зависимости от пола и возраста. Часть исследований (скрининги) проводится для выявления ЗНО.

Для женщин предусмотрены скрининги:

1. на выявление ЗНО шейки матки: от 18 лет и старше – осмотр врачом акушером–гинекологом ежегодно; в возрасте от 18 до 64 лет – взятие мазка с шейки матки и его цитологическое исследование – 1 раз в 3 года;

2. на выявление ЗНО молочных желез – от 40 до 75 лет включительно – маммография обеих молочных желез в двух проекциях 1 раз в 2 года.

Мужчинам проводится скрининг на выявление ЗНО предстательной железы – в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – определение простат–специфического антигена в крови.

Независимо от пола проводят:

скрининг на выявление ЗНО толстого кишечника и прямой кишки – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом – от 40 до 64 лет – раз в 2 года; от 65 до 75 лет – 1 раз в год;

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций новообразований, включающий осмотр кожных покровов, слизистых ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с 18 до 39 лет – 1 раз в 3 года, с 40 лет – ежегодно;

скрининг на выявление ЗНО пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – в 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости – с применением анестезиологического пособия в условиях дневного стационара).

Если по результатам первого этапа диспансеризации возникли подозрения на серьезное заболевание, особенно онкологическое, врач обязан направить пациента на второй этап, в ходе которого предусмотрены дополнительные исследования на выявление ЗНО следующих локализаций:

– легкого – рентгенография или компьютерная томография легких;

– пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости – с применением анестезиологического пособия в условиях дневного стационара);

– толстого кишечника и прямой кишки: ректороманоскопия; колоноскопия (при необходимости – с применением анестезиологического пособия в условиях дневного стационара);

– кожи и (или) слизистых оболочек: осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия).

Если на любом этапе оказания медицинской помощи выявлено или заподозрено онкологическое заболевание, пациент должен быть направлен на дополнительные обследования для подтверждения диагноза в первичный онкологический кабинет или Центр амбулаторной онкологической помощи. Такие центры созданы на базе поликлиник г. Владивостока и в крупных медицинских организациях края.

Весь объем диагностики и лечения новообразований, включая дорогостоящее высокотехнологичное, финансово обеспечены программой государственных гарантий и должны оказываться бесплатно по полису ОМС. Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год предусмотрены максимально короткие сроки диагностики и лечения пациентов с подозрением на ЗНО. Ознакомиться с программой можно на сайте ГУ ТФОМС ПК omspk.ru в разделе Нормативная база.

В случае возникновения вопросов и жалоб гражданам следует незамедлительно обращаться в СМО и ТФОМС, на которые возложены обязанности по контролю за обеспечением доступности и качества медицинской помощи.

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