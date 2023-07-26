Как на юге: в столице Приморья поспели абрикосы, высаженные недавно в черте города

Специалисты отмечают, что подобное явление для города редкость. Фото: Дарья Бескоровайная.

Довольно необычное для Владивостока и его капризного климата явление – заплодоносил абрикос, высаженный в Парке Победы. Казалось бы, ничего удивительного, на дачах то у многих растут, но для города – это скорее исключение, которое отметили даже специалисты, работающие с растениями. К тому же саженец – молодой, но, видимо, отлично прижился благодаря тщательному уходу озеленителей.

В 2022 году сотрудники МКУ «Зеленый Владивосток» и волонтеры высадили саженцы абрикоса маньчжурского, а также других деревьев и кустарников. Скверы, парки, клумбы вдоль дорог и аллеи на улицах Багратиона, Русской, Огарева, Арсеньева, проспектах Острякова, 100-летия Владивостока и других после озеленения находились под пристальным присмотром работников организации. Растения проходили формовочную и санитарную обрезку, выполнялись работы по покосу травы.

За год абрикосы успели прижиться на новых местах на столько, чтобы один из них зацвел и дал плоды. В Парке Победы на проспекте 100-летия Владивостока можно своими глазами увидеть это явление.

«Удивительно, но в питомнике, где закупались и откуда привезли саженцы, ни один абрикос еще не зацвел», – поделилась наблюдением Лилия Остюкова, заместитель директора МКУ «Зеленый Владивосток».

Рвать плоды точно не стоит, на вкус они кислые. Фото: Дарья Бескоровайная.

Спешим вас расстроить, но плоды маньчжурского абрикоса – исключительно для эстетического наслаждения. Поэтому вместо того, чтобы отведать кислый декоративный плод, лучше купите другой вид этого фрукта на ближайшем рынке или в магазине.

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