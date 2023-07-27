Номинант премии «Клиника года Владивосток 2023»: Краевая детская клиническая больница №1

Фото: предоставлено КДКБ №1.
Краевую детскую клиническую больницу №1в Приморье давно уже принято называть «первой» детской больницей.
Сегодня КДКБ №1 – это:
350 стационарных коек,
24 часа экстренной и плановой помощи детям,
3500 операций и 10 тысяч пролеченных детей в год.
В структуре больницы работают 15 отделений, 5 специализированных детских медицинских центров, 18 консультативно-диагностических отделений, в штате 600 сотрудников.
Возглавляет КДКБ№1 – главный врач, Зеленкова Инна Сергеевна.
Здесь лечат и спасают тысячи детских жизней, сюда приезжают не только из дальних уголков Приморья, но и со всего Дальнего Востока.
В больнице успешно реализуются масштабные программы: обновляется материально-техническая база, модернизируются лечебные отделения и вспомогательные службы, закупается современное дорогостоящее оборудование.
Сочетание полувековых традиций и постоянного развития позволило занять КДКБ №1 лидирующие позиции в детском здравоохранении ДФО.
История началась в мае 1971 года, когда было открыто только одно неврологическое отделение на 30 коек, а сегодня это современная многопрофильная медицинская клиника третьего уровня, где оказывают экстренную круглосуточную, плановую и консультативную медицинскую помощь детям от 0 до 18 лет.
Коллектив больницы смело осваивает и внедряет современные методы диагностики и лечения, выхаживания младенцев от первых минут появления на свет.
Комбинированная лапароскопическая стойка – аппарат мирового уровня. Фото: предоставлено КДКБ №1.
Гордость больницы недавно открытый межрегиональный хирургический центр, в котором проводятся сложнейшие операции детям со всего Дальнего Востока.
Здесь бережно хранят высочайшую ценность на земле – здоровье и жизнь ребенка. А кредо каждого сотрудника звучит просто: «Идем спасать мир! Ведь дети это и есть наш мир!».
Адрес: г. Владивосток, проспект Острякова, 27,
Телефоны: 8 (991) 069-89-06, 8 (423) 245-54-10,
Сайт: pkdkb1.ru
На правах рекламы. ГБУЗ "КДКБ №1"
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