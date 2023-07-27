Номинант премии «Клиника года Владивосток 2023»: Краевая детская клиническая больница №1

Фото: предоставлено КДКБ №1.

Краевую детскую клиническую больницу №1в Приморье давно уже принято называть «первой» детской больницей.

Сегодня КДКБ №1 – это:

350 стационарных коек,

24 часа экстренной и плановой помощи детям,

3500 операций и 10 тысяч пролеченных детей в год.

В структуре больницы работают 15 отделений, 5 специализированных детских медицинских центров, 18 консультативно-диагностических отделений, в штате 600 сотрудников.

Возглавляет КДКБ№1 – главный врач, Зеленкова Инна Сергеевна.

Здесь лечат и спасают тысячи детских жизней, сюда приезжают не только из дальних уголков Приморья, но и со всего Дальнего Востока.

В больнице успешно реализуются масштабные программы: обновляется материально-техническая база, модернизируются лечебные отделения и вспомогательные службы, закупается современное дорогостоящее оборудование.

Сочетание полувековых традиций и постоянного развития позволило занять КДКБ №1 лидирующие позиции в детском здравоохранении ДФО.

История началась в мае 1971 года, когда было открыто только одно неврологическое отделение на 30 коек, а сегодня это современная многопрофильная медицинская клиника третьего уровня, где оказывают экстренную круглосуточную, плановую и консультативную медицинскую помощь детям от 0 до 18 лет.

Коллектив больницы смело осваивает и внедряет современные методы диагностики и лечения, выхаживания младенцев от первых минут появления на свет.

Комбинированная лапароскопическая стойка – аппарат мирового уровня. Фото: предоставлено КДКБ №1.

Гордость больницы недавно открытый межрегиональный хирургический центр, в котором проводятся сложнейшие операции детям со всего Дальнего Востока.

Здесь бережно хранят высочайшую ценность на земле – здоровье и жизнь ребенка. А кредо каждого сотрудника звучит просто: «Идем спасать мир! Ведь дети это и есть наш мир!».

Адрес: г. Владивосток, проспект Острякова, 27,

Телефоны: 8 (991) 069-89-06, 8 (423) 245-54-10,

Сайт: pkdkb1.ru

На правах рекламы. ГБУЗ "КДКБ №1"

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