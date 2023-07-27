Владивостокский Ромео получил штраф за нелегальное свидание в заповеднике

Такое свидание точно не забудешь. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В среду, 26 июля, в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника «задержали» частный вертолет, который нарушил режим охраны. Оказалось, что это житель Владивостока хотел порадовать свою возлюбленную, но не знал, что приземлился на охраняемых земля. Теперь романтику грозит штраф, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Во время антибраконьерского рейда по восточному участку заповедника, инспектор заметил красный вертолет «Робинсон», пролетающий над бухтой Астафьева. Вскоре нелегал сел в бухте, расположенной неподалеку.

«Согласно Положению о заповеднике, пролет самолетов и вертолетов ниже двух километров над акваторией и территорией заповедника без согласования с его администрацией запрещен. Вертолет летел существенно ниже этого порога, а никаких запросов на разрешение такого полета нам не поступало. Кроме того, вертолет совершил посадку в охранной зоне заповедника, где запрещена стоянка механических транспортных средств», – рассказал Василий Горобейко, начальник сектора «Морской» отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда».

Оказалось, что вертолет прилетел из Владивостока. Его пилот хотел устроить любимой в заповеднике романтическое свидание, но в результате получил «административку».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что трое браконьеров на Камчатке едва не утопили сотрудника Пограничной службы ФСБ ради улова.

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