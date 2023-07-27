Худой и почти ослеп: в Приморском крае спасли сбитого на дороге лисенка

Вернутся домой, в лес, животное уже не сможет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Иногда дикие животные выходят на дорогу. Чаще всего они успевают вернуться в лес, но порой подобные вылазки заканчиваются страшными последствиями. Недавно жители Владивостока обнаружили сбитого машиной лиса. Чтобы спасти бедное животное, пришлось везти его в клинику. Оказалось, что вернуться домой, в лес, лис уже не сможет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мы связались с управляющей парка «Белый лев» Марией, где теперь живет Джек – тот самый сбитый лисенок. Она рассказала, через что успел пройти рыжий красавец.

– Джека нашли на дороге. Люди отвезли его в ветеринарную клинику, там сделали рентген и УЗИ. Оказалось, что у него черепно-мозговая травма, перелом хвостовых позвонков, рваные раны, угнетенное состояние и слепота. После клиники лису стало полегче. Он совсем худенький, но учитывая, что его сбила машина, это нормально. Он также напуган, для него это большой стресс. Но животное не хромает, крови нет.

Мария также добавила, что сейчас Джек находится на карантине.

– Животные, попадающие в наш парк, всегда проходят карантин. С другими зверьми он сейчас не контактирует. Надо понять, как сильно он пострадал и сможет ли адаптироваться, чтобы войти в группу. Если нет, то будет жить один. Для психологического состояния, конечно, лучше жить в группе. Будем еще наблюдать за ним. Иногда после ДТП у таких животных могут быть приступы, а это – пожизненные таблетки. Но надеемся, что все будет хорошо, он еще молодой.

Также выяснилось, что в парк найденных диких зверей приносят нечасто.

– Запрещено законом подбирать диких животных. Это может быть опасно для самого человека. Поэтому редкость, чтобы к нам их приносили. Но если это случается, то чаще всего это раненые животные, которых уже нельзя выпустить обратно в дикую природу.

Напоследок Мария рассказала о том, чего ни в коем случае нельзя делать с дикими животными, даже если очень хочется:

– Не кормите диких животных. Нельзя! Иначе они выходят на дороги. Отдыхающим весело прикармливать, но потом животные страдают, их сбивают машины или насмерть загрызают собаки. Лисы, например, могут зайти в частный сектор, где на них нападут уже люди. Во всем этом виноваты мы сами. Не надо лезть в дикую природу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.