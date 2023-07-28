В столице Приморья продолжается ремонт теплосетей. Фото: Олег Укладов

Во Владивостоке продолжается модернизация изношенных коммунальных сетей. 28 июля специалисты приступили к ремонту трубопровода на улице Светланская. Естественно, во время проведения работ без отключений не обойтись. Временные неудобства также придется потрепать автомобилистам из-за сужения дороги. Но ради качественного водоснабжения и старта отопительного сезона без ЧП – это того стоит.

Сотрудники МУПВ «ВПЭС» уже работают на участке в районе дома №150 на улице Светланская. Специалистам предстоит заменить около 200 метров трубопровода. После реконструкции на дороге уложат новый асфальт, старое покрытие вызывало нарекания у автомобилистов. Стоит сразу отметить, что из-за масштабных работ сузят полосу на участке от магазина «Бубль Гум» в направлении Ивановской.

По сообщению пресс-службы мэрии, до 1 октября горячую воду отключат по следующим адресам:

1-я Флотская, 39;

5-я Матросская, 21;

7-я Матросская, 33а;

Горная, 25, 31, 31а, 33, 33а;

Зейская, 4, 10, 12/1, 12/2;

Ивановская, 15, 17, 19, 6а, 6/4;

Луговая, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а, 45, 21;

Новоивановская, 3.

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 209, 207;

Тунгусская, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 65, 69;

Тюменская, 22, 26, 28;

Шилкинская, 30, 34, 36;

«К сожалению, ремонт неизбежно влечет за собой отключение горячей воды. И это справедливо вызывает негатив и раздражение жителей. Я отлично понимаю семьи с маленькими детьми, когда горячая вода необходима практически постоянно, потому что сам ровно в такой же ситуации. Но поверьте, стоит потерпеть ради комфорта в будущем. Тепловики будут работать все лето, чтобы зимой мы с вами могли не переживать о тепле и горячей воде, – отметил вице-мэр Тарас Фищук.

На ремонт теплосетей в этом году предусмотрено 4 миллиарда рублей. Это консолидированный бюджет – деньги из федерального и городского бюджетов, средства рессурсоснабжающих организаций, заложенные в тарифе, деньги от инвестпрограмм, благодаря которым застройщики подключаются к новым сетям или модернизируют старые.

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