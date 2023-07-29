Уберите кошку из вагона, примите посылочку и выпустите на перекур: откровения приморского проводника

В дальних поездках не всегда все складывается идеально, могут случиться накладки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Лето – время для путешествий. Многие в качестве способа перемещений выбирают железную дорогу и поезда дальнего следования. Помимо набора интересных историй и душевных разговоров в пассажирских вагонах случается много непредвиденных ситуаций. Что делать если забыл паспорт? Оставил вещи в поезде? Не можешь найти проводника? «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с инструктором поездных бригад пассажирского вагонного депо Владивостока, мастером направления проводников Приморских студенческих отрядов Анастасией Марченко и узнала, что делать в экстренных ситуациях.

– Паспорт дома забыл, но мне пару часов всего ехать, посадите?

– Может прозвучать обидно, но проводнику не важно, сколько вам ехать: пять минут или пару часов. Без документа, удостоверяющего личность, на который был куплен билет, вас, к сожалению, никто не посадит. Единственный вариант решения проблемы – сдать билет в кассу. Тогда вам вернут деньги. Вы всегда можете приобрести новый и спокойно ехать на купленном месте.

– Я забыл сумку в поезде. Что делать?

– Если вы забыли свои вещи в поезде, есть два варианта действий. Первый – найти дежурного работника на вокзале, объяснить ему ситуацию и попросить его установить связь с поездом. Второй вариант – оставить заявку на сайте потерянных вещей РЖД. Существует и еще один вариант. Если у вас были очень внимательные проводники, которые качественно осмотрели вагон после выхода пассажиров, с вами самостоятельно свяжется начальник поезда в ближайшее время.

– Почему моего проводника нет в вагоне?

– Самая популярная причина – работа в прогрессию. Один проводник обслуживает одновременно два вагона: в одном находится постоянно, второй посещает при периодическом осмотре. Если проводника нет нигде, то скорее всего он оформляет документы в штабном вагоне. Не нужно нервничать, подождите и обратитесь чуть позже. Если ваш вопрос/ситуация срочные, найдите любого проводника, неважно с какого он будет вагона.

– Почему меня не выпускают покурить?

– Курить разрешается только на станциях, стоянка на которых более 5 минут и с наличием платформы. Если вы пропустили станцию, на которой была длинная остановка и забегаете в тамбур за 3 минуты до отправления, простите, покурить вас никто не выпустит. Проводники не готовы нарушать правила безопасности.

– Почему со мной в вагоне едет кошка? У меня аллергия!

– Всегда внимательно смотрите на тип вагона, в который покупаете билет. Если там указан характерный значок лапки, значит можно провозить животных. Если у вас аллергия, не стоит брать туда билет. Если же вы уже выкупили место и не проверили или не спросили на кассе, пересадить вас в соседний вагон никто не сможет.

– Посылочку передадите?

– Проводники не берут передавать личные вещи как посылки. Единственный вариант – оформить передачу в качестве багажа или почты. Тогда можете передать это официально с оплатой на кассе или у начальника поезда.

При выборе вагона, обратите внимание на пометки, в некоторых разрешена перевозка животных. Фото: Иван МАКЕЕВ

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