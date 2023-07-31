Мифы и легенды Приморья в изделиях народных умельцев Дальнего Востока

Работы создавались за шесть часов. Фото: Елизавета Хрущева.

Жаркая погода не помешала творцам Дальнего Востока создать шедевры. 29 июля на набережной Спортивной гавани состоялся пятый юбилейный Дальневосточный фестиваль декоративно-прикладного и исполнительского искусства «Грани Творчества» (0+). 66 специалистов сразились за звание «Народный мастер Приморского края». В течение шести часов в режиме реального времени творцы создавали уникальные изделия, после чего их оценили зрители и жюри. Чем уникален фестиваль, и кто же в нем участвует – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Пять ударов по колоколу – время пошло!

«Грани творчества» – это возможность познакомиться с мастерами, их уровнем работ, обозначить творцов, которые являются жемчужиной Приморья. В дальнейшем они смогут представлять край на крупных мероприятиях в России и за ее пределами. Победителями этого конкурса часто становятся активные творческие и общественные деятели. Многие из них обучают своему мастерству других людей, передают опыт. Так поддерживается ремесленничество в Приморье и увеличивается количество мастеров в его рядах.

«На фестивале декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» мастера создают изделия в режиме реального времени, после жюри оценивает результаты и выбирает победителей», – рассказала одна из организаторов фестиваля Наталья Макагонова.

В этом году участниками конкурса стали представители Приморского И Хабаровского краев, Сахалинской и Амурской областей, Республик Хакасия и Бурятия. 66 специалистов, это всего на одного участника меньше, чем в прошлом году.

Участниками стали мастера из разных регионов Дальнего Востока. Фото: предоставлено организаторами.

«Каждое изделие мастера декоративно-прикладного творчества – это уникальное произведение, аналогов которого больше в мире нет. Необычность фестиваля заключается в том, что зрители смогут своими глазами увидеть создание творческих шедевров, а также ознакомиться с лучшими рукодельными работами из разных уголков нашей страны», – подчеркнули в краевом министерстве культуры и архивного дела.

Тема конкурса – «Легенды и мифы Приморского края», приуроченная к 85-летию региона в этом году. Мастерам предложили список, из которого каждый выбирал для себя историю. В нем также было представлено несколько мифов народного мастера Приморского края, писателя-фантаста, члена Союза российских писателей Натали Тумко. На открытии фестиваля она пожелала удачи каждому творцу. Также Натали подарила письменное заверение (с правом передачи по наследству) о том, что мастера Приморья могут изготавливать игрушки по любому из ее мифов.

Приветственным и поддерживающим словом народных умельцев встретил генеральный директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев.

«Пять лет назад мы попробовали провести это мероприятие. И теперь это прекрасный, популярный дальневосточный конкурс декоративно-прикладного искусства. Он живет, развивается и расширяет свои границы».

Также стоит отметить, что это важное мероприятие для культурной жизни региона проходит при поддержке Министерства культуры Приморского края и губернатора.

Торжественным стартом работы мастеров стали пять ударов по колокольчику, тоже самодельному, от члена жюри Анны Черновой.

Оценка профессионализма

По положению работа должна быть завершена в течение шести часов. Некоторые мастера изначально не попали на конкурс именно из-за того, что их изделие невозможно изготовить за это время. Для них организован другой конкурс «Дело мастера», который проходит зимой. Но есть и те, кто подают заявку на участие, заранее зная, что не уложатся в отведенное время. В этом случае жюри оценивает тот результат, который получился за шесть часов. Чаще всего мастера приносят с собой заготовки: то, на что не хочется тратить ограниченное время на фестивале.

Екатерина Блинникова, народный приморский мастер, специалист по ручному ткачеству, член международного союза педагогов художников и по совместительству член жюри, рассказала об особенностях и критериях оценки изделий мастеров:

«Мы же можем видеть 70% работы и какими компетенциями мастер обладает. Обычно все успевают закончить работы в назначенный срок. Потому что мастера проводят дома тренировку. Редко кто этого не делает. Засекают время, берут эскиз и начинают работу».

В самом начале представители жюри подходят к каждому умельцу и узнают, какие заготовки они принесли с собой: разрешается не более 10% от общего объема работы. Это могут быть какие-то мелкие детали. Например, ручки или глазки. Или то, что требует много времени для изготовления.

«Основные критерии оценки: мастерство исполнения, то есть инновационная это техника или автор придерживается традициям, художественные уровень работы и образ. И самое главное – работа должна быть авторская», – объяснила Екатерина Александровна.

По словам одного из организаторов фестиваля Дениса Карепанова, изначальный замысел фестиваля был в том, чтобы сделать этот конкурс исключительно для мастеров, на котором бы люди, работающие руками, могли показать на что они способны. И все это в режиме реального времени.

Задумка осталась, но с позапрошлого года претерпела изменения. Теперь участие в фестивале могут принимать и представители исполнительского искусства. Для них специально организованно пространство на сцене. Но исполнители не соревнуются. Они создают творческую атмосферу.

Творчество для души: «это нечто такое без чего нельзя»

Фестиваль собрал в одном месте почти 70 мастеров декоративно-прикладного искусства. Творчество каждого из них уникально. Кто-то умело использует подручные средства и создает из них картины, кто-то работает с кожей, мехом, деревом. Участники поделились своими историями и рассказали о виде искусства, которым они увлечены.

«34 года я работала на фарфоровом заводе и расписывала посуду. Созданием ватной игрушки я начала заниматься, когда родилась моя четвертая внучка. Сделала для нее пеленашку. А потом узнала, что из ваты делают и другие игрушки. И вот уже третий год практикую. В прошлом году я тоже участвовала в фестивале. Захотелось проверить и показать свои возможности. И познакомиться с творчеством других, узнать что-то новое. Заняла тогда первое место в своей номинации. Теперь планирую участвовать в конкурсе каждый раз. Сегодня я создаю игрушку по мотивам «Легенды о лотосе», – поделилась участница фестиваля Нина Волкова.

Мастерица рассказала о своем увлечении, игрушки из ваты – заслуживают похвалы. Фото: Елизавета Хрущева.

«Я представляю на конкурсе ручную роспись по ткани. Когда-то это было просто моим хобби, а работала я инженером. Сейчас батик – мой основной вид деятельности. Занимаюсь этим уже более 10 лет. Я перепробовала очень много видов искусства. Роспись шелка была первой и осталась самой любимой. Творю без наметок: как кисть ляжет, так и будет. Всегда результат непредсказуем. Впервые принимаю участие в этом конкурсе. Захотелось показать людям этот вид искусства. Творчество для меня – нечто такое без чего нельзя», – рассказала о своем занятии Марина Маковская.

Роспись шелка – кропотливая, но очень интересная работа. Фото: Елизавета Хрущева.

«Мы семья Герасимовых. Два года назад участвовали в этом конкурсе и заняли первое место в своей номинации. С тех пор мы занимаемся изготовлением печатных пряничных досок, из которых выпекали пряники на Руси. Проводим мастер-классы для детей. И в будущем хотим открыть музей. У Алексея Валентиновича, моего мужа, сорокалетний стаж резьбы по дереву. Он изготавливал раньше мебель в стиле барокко и рококо. Вообще в конкурсе участвует мой муж. Я же только учусь у него и поддерживаю его сегодня», – поделилась Наталья Герасимова.

«Я инженер, но обожаю мастерить из дерева. Оно живое, теплое. В основном древесину сжигают, уничтожают. Я дарю ему вторую жизнь, создавая из него изделия», – объяснил участник муж Натальи.

Семейный тандем. Фото: Елизавета Хрущева.

В 19:00 на сцене прошла торжественная церемония награждение победителей конкурса в номинации «Декоративно-прикладное искусство» и присвоение звания «Народный мастер Приморского края» за особый вклад в развитие декоративно-прикладного искусства. В этом году звание получили семь мастеров. В следующем году фестиваль «Грани творчества» пройдет вновь.

Напомним, организатор мероприятия выступили Приморский центр народной культуры при поддержке краевого министерства культуры и архивного дела.

Фестиваль прошел на набережной Спортивной гавани. Фото: Елизавета Хрущева.

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