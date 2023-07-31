Номинант премии «Доктор года-2023»: Олег Викторович Перерва, врач-эндоскопист, врач высшей категории медицинского центра «Здоровье»

Олег Викторович Перерва, врач-эндоскопист, врач высшей категории медицинского центра «Здоровье», наставник Фото: предоставлено МЦ «Здоровье».

Имя этого врача хорошо известно не только в Приморье, но и далеко за его пределами. Олег Викторович Перерва в 1994 году начал знакомство с профессией в легендарной тысячекоечной больнице, куда пришел хирургом и где долгое время работал ассистентом кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии Владивостокского (Тихоокеанского) государственного университета. Затем был старшим преподавателем Владивостокского Российско-Японского эндоскопического учебного центра, заведовал отделением эндоскопии в Дальневосточном окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства (ДВОМЦ).

Олег Викторович – врач высшей категории. У него огромный опыт выполнения всего спектра диагностических и лечебных внутрипросветных вмешательств на трахее, бронхах, пищеводе, желудке, толстой кишке, печени и поджелудочной железе. Он мастерски проводит диагностическую эндоскопию верхних и нижних отделов пищеварительного тракта, дыхательных путей – гастроскопию, колоноскопию, ретроградную холангиопанкреатографию (РХПГ), бронхоскопию. Не было случая, чтобы доктор отказал в консультации своим коллегам из Приморья или Дальнего Востока.

Олег Викторович всегда доброжелателен и отзывчив, многие пациенты отмечают его уникальное чувство юмора, которое помогает избавиться от страха и волнения перед неприятной процедурой. Сегодня Олег Перерва работает в МЦ «Здоровье», где проводит самые сложные, уникальные эндоскопические исследования. Профессионально владеет всеми методами диагностики и лечения, щедро делится своим опытом с молодыми коллегами. Олег Викторович от работы не устает, здесь он заряжается энергией и позитивом. А все потому, что выбрал профессию, о которой мечтал и которой посвящает всего себя без остатка.

Адрес: Владивосток, проспект Красного Знамени, 38;

Телефоны: +7 (423) 2447926, +7 (423)2446182

Сайт: www.zdorovye-vl.ru

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