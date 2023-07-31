Номинант премии «Доктор года-2023»: Владимир Дмитриевич Югай, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по мультимодальной диагностике заболеваний молочной железы медицинского центра «Здоровье»

Владимир Дмитриевич Югай, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, специалиста по мультимодальной диагностике заболеваний молочной железы медицинского центра «Здоровье». Фото: предоставлено МЦ «Здоровье»

С именем врача Владимира Дмитриевича Югай неизменно связано слово «ПРОФЕССИОНАЛ». А его биография – тому доказательство. Владимир Дмитриевич принимал участие в открытии в Приморском крае специализированного маммографического кабинета в структуре Центра охраны материнства и детства в 2006 году, а через два года стал заведующим рентгенологическом отделением Городской больницы №2 города Артема. Затем – открытие кабинета цифровой маммографии, на базе одного из медицинских центров города Владивостока, которое произошло в 2012 год.

Через 8 лет Владимир Югай сделал новый смелый шаг в своей карьере – открыл кабинет комплексной (мультимодальной) диагностики заболеваний молочной железы в структуре медицинского центра «Здоровье». Именно в это медицинское учреждение к врачу-рентгенологу, специалисту по мультимодальной диагностике заболеваний молочной железы едут женщины не только со всего Приморья, но и Дальнего Востока. Они доверяют Владимиру Дмитриевичу свое здоровье и красоту. Каждая пациентка знает, что и комплексная диагностика молочной железы, и маммография, томосинтез, УЗИ, биопсия и другие специальные методы исследования заболеваний молочных желез будут выполнены на высоком профессиональном уровне. А еще стоит отметить особые черты характера доктора Югай В.Д. – терпение, внимательность, доброжелательность и уважение к каждой пациентке.

Адрес: Владивосток, улица Шилкинская, 4в.

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