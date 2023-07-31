Бывшему главе Владивостока добавили дело

Бюджету Приморского края был нанесен ущерб в размере 17,2 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление по Приморскому краю направило в суд еще одно дело в отношении бывшего мэра приморской столицы Олега Гуменюка и его сообщника – бывшего подчиненного, сообщили в пресс-службах Следственного управления и краевой прокуратуры.

В этот раз следователи заинтересовались деятельностью экс-мэра во время его работы в 2017-2018 годах руководителем КГБУ «Хозяйственное управление администрации края».

Гуменюка обвиняют в том, что он превысил свои должностные полномочия, в результате чего был нанесен крупный ущерб бюджету Приморского края.

По версии следствия, Олег Гуменюк с марта по май 2017 года заключил три контракта на ремонт катера Infini 36, который находился в оперативном управлении учреждения, на сумму в 9,5 миллионов рублей. Фактически ремонтные работы выполнены не были. Но с июня по август того же года подчиненный Гуменюка – начальник службы эксплуатации водного транспорта КГБУ «ХОЗУ», подписал акты приемки этих работ, и они были полностью оплачены.

Затем представитель организации подрядчика приобрел катер SeaRay SB400 за 8 миллионов рублей, сообщив Гуменюку и его сообщнику, что он стоит 12,8 миллионов рублей. После получения средств за якобы проведенный ремонт, он передал этот катер в пользование краевой администрации. Взамен ему передали катер Infini 36, в счет якобы имеющейся разницы в стоимости нового катера и оплаты по фиктивным договорам.

При этом, катер Infini 36 из собственности администрации официально не отчуждался, а катер SeaRay SB400 не был поставлен на баланс. Этот катер попытались выдать за переданное предпринимателю плавательное средство, для чего нанесли на него старый бортовой номер.

В результате этих действий бюджету Приморского края был нанесен ущерб в размере 17,2 миллиона рублей. Новое уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд.

Олег Гуменюк ранее осужден за получение взятки в особо крупном размере к наказанию в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 140 млн рублей, с запретом на занятие руководящих должностей в органах власти, муниципалитетах, бюджетных учреждениях и госкорпорациях в течение 9 лет.

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