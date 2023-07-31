Номинант премии «Клиника года-2023»: медицинский центр «Здоровье»

Медицинский центр «Здоровье» Фото: предоставлено МЦ «Здоровье»

Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ» начал свою работу в 2005 году с одного кабинета амбулаторного приёма и за 18 лет упорного труда вырос в современный многопрофильный медицинский центр. Мы – одна из первых частных медицинских клиник, получивших госзадание на оказание медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий, а с 2020 года включены Министерством здравоохранения РФ в Федеральный реестр частных клиник по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

В нашем Центре вы получите медицинскую помощь более чем по 30 направлениям, в частности, травматология-ортопедия, нейрохирургия, пластическая хирургия, урология, гинекология, хирургия, эндоскопия, диагностика и лечение патологии молочной железы и другие. Комплексное обслуживание у нас включает диагностику, лечение, круглосуточную стационарную помощь и все виды лабораторных исследований.

Мы гордимся высоко квалифицированным коллективом, в котором вместе с именитыми, авторитетными докторами и кандидатами медицинских наук трудятся молодые перспективные специалисты. В нашем Центре – современное оборудование, которое позволяет проводить комплексные исследования и высокотехнологичные операции. К примеру, реконструктивные операции на стопе, артроскопии, операции при патологии крупных суставов, эндопротезирование крупных суставов, операции на позвоночнике любой сложности, эндоскопические исследования и эндоскопические полипэктомии, лечение заболеваний мочеполовой сферы у мужчин и женщин, диагностику и лечение патологии молочной железы. И это далеко не полный перечень всех наших возможностей. Мы всегда готовы помочь и ждём вас!

Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ» – ваше здоровье в надежных руках!

Адреса: Владивосток, пр-кт Красного Знамени,38; ул. Шилкинская, 4в

Телефоны: +7 (423) 2447926, +7 (423)2446182

Сайт: www.zdorovye-vl.ru

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