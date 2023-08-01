Покидающих Дальний Восток ограничат в вывозе икры

Ограничения ввели, чтобы помешать вывозу деликатеса, добытого нелегально. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперимент по ограничению вывоза красной икры пассажирами самолетов могут распространить на другие регионы Дальнего Востока, сообщил 27 июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах форума «Россия-Африка». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас ограничения действуют для пассажиров, вылетающих из аэропорта Петропавловска-Камчатского. С 11 ноября 2022 года один человек может вывезти в ручной клади или багаже не более 10 килограммов икры. Речь идет о товаре, который не имеет документов, подтверждающих законность ее происхождения.

Ограничений на вывоз красной икры, купленной у официальных производителей, нет. Но легальность ее происхождения необходимо доказывать документами.

Пресечь нелегальный трафик

Ограничения ввели, чтобы помешать вывозу деликатеса, добытого на полуострове нелегально. По оценке специалистов, в отдельные годы с территории полуострова пассажиры авиарейсов вывозили до двух тысяч тонн икры, которая не имела документов, доказывающих, что она произведена и приобретена законно. В среднем же через аэропорт «Елизово» ежегодно проходит до 500-800 тонн такого «серого» товара.

Для получения такого количества икры нужно выловить 15-20 тысяч тонн красной рыбы. Причем браконьеры забирают только икру, «поротого» лосося просто бросают на берегу реки.

Ежегодный ущерб государству от незаконного промысла лососевых достигает 15 миллиардов рублей.

Вывозится же нелегально добытая икра с Камчатки почти исключительно по воздуху, регулярными пассажирскими рейсами. До введения ограничений доходило до того, что браконьеры прямо в аэропорту просили случайных пассажиров за небольшую плату прихватить контейнер с ценным товаром.

Введение ограничений серьезно усложнит жизнь камчатским браконьерам. При утрате налаженных путей сбыта незаконной продукции, нелегальный промысел просто теряет всякий смысл.

Как вывезти икру с Камчатки

На входе в аэропорт «Елизово» сейчас проводится сканирование вещей пассажира. Если икру в сумках не находят, багаж маркируют биркой зеленого цвета. Если деликатес обнаруживают, его взвешивают и тоже помечают: желтый цвет стикера означает, что в багаже находится разрешенное для вывоза количество икры, красный – что лимит превышен.

Снять бирку до вылета нельзя, потому что багаж без нее не допустят до регистрации на рейс. Убрать стикер или перепаковать багаж в аэропорту нельзя. За этим следят специалисты Россельхознадзора.

Если у пассажира сумка или чемодан с биркой зеленого цвета или одна единица багажа, помеченная желтым стикером, он может спокойно идти регистрироваться на рейс.

Если у человека два или больше мест багажа с желтой наклейкой, ему нужно обратиться к специалистам Россельхознадзора, которые дежурят в аэропорту. Икру взвесят еще раз, убедятся, что ее суммарно меньше 10 килограммов и выдадут специальный акт, который нужно показать на стойке регистрации.

Если икры оказалось больше, чем положено

В случае, если у человека икры оказалось больше, чем это разрешено, ему также нужно подойти к сотрудникам Россельхознадзора. Они попросят предъявить документы, которые подтверждают законность приобретения и производства товара – чек из магазина или с рынка, сертификаты, декларации о соответствии единым требованиям по качеству и безопасности. Кроме того, на таре обязательно должна быть маркировка производителя продукции. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют тем, кто собрался закупиться деликатесом на себя и всех друзей, требовать у продавцов все эти документы.

Если документы оказались в наличии и порядке, специалисты выдадут акт о соответствии и пожелают человеку счастливого пути. Если же пассажир не сможет их предъявить, икру ему придется оставить в аэропорту, иначе на борт его не пустят.

Складывать икру нескольких пассажиров в сумку одного из них нельзя – если в этом случае вес превысит разрешенный, то деликатес так же снимут с рейса.

Весь Дальний Восток?

Как сказал Илья Шестаков, в случае, если эксперимент на Камчатке окажется удачным и будет достигнуто существенное сокращение вывоза незаконно заготовленной икры, то ограничения будут распространены на все регионы Дальнего Востока, где ловится красная рыба.

По словам главы Росрыболовства, пока тестовая система показывает неплохие результаты – отмечается сокращение количества вывозимого деликатеса, выявляются факты, когда икра не допускается к перевозке. Правда, сейчас задержанный товар не изымается – он просто остается в аэропорту и владелец может забрать его в любое время. Не может он его только вывезти. По мнению Ильи Шестакова, необходимо внести изменения в законодательство, чтобы вместо возврата икры владельцу можно было проводить проверку законности его происхождения.

К эксперименту уже готова присоединиться Чукотка, проявил интерес к нему Хабаровский край.

Правда, в отличие от изолированных от «Большой Земли» Камчатки, Чукотки и Сахалина, из континентальных регионов – Приморья и Хабаровского края, красную икру везут наземным транспортом. Поэтому, вероятно, только контролем за аэропортами здесь дело не обойдется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.