На Камчатке бесчинствуют косолапые хищники

Специалисты призывают жителей и гостей Камчатки быть крайне осторожными при посещении лесов. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Очередного медведя заметили в пригороде Петропавловска-Камчатского. Поздно вечером 31 июля дикого зверя видели возле мыса Маячный, откуда он направился в бухту Шлюпочная. Об этом сообщил общественный охотинспектор Владимир Шаблий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Владимир Шаблий призвал жителей и гостей края быть осторожными и предупредил, что хищник может появиться на Большой Океанской и на смотровой площадке над скалами «Три брата».

За последнюю неделю медведи на Камчатке несколько раз нападали на людей и домашних животных.

28 июля медведь атаковал мужчину возле села Тилички, искусав ему ноги. Пострадавший смог вырваться и добраться до больницы. Там его госпитализировали с ранами стопы и бедра. Напавшего хищника застрелили.

В прошедшие выходные в 60-ти километрах от села Палана медведь напал на женщину, которая собирала дикоросы, в результате чего ее также госпитализировали.

В воскресенье, 30 июля, хищник набросился на молодого жеребца на конеферме возле микрорайона Чапаевка Петропавловска-Камчатского. Конь получил ранения, но выжил. А 31 числа медведя, которого подозревали в нападении на мужчину, застрелили на реке Авача в Елизовском районе. Правда, позже выяснилось, что сообщение о нападении было ложным.

Как сказал «Комсомолке» начальник управления государственного охотничьего надзора, разрешительной деятельности и государственного охотреестра Министерства природных ресурсов Камчатского края Владимир Гордиенко, ничего сверхъестественного не происходит. Количество нападений медведей не превышает среднестатистических показателей. В среднем в течение сезона хищники атакуют от трех до пяти человек.

«Кормовая база у медведей в порядке. Подходы рыбы обильные, планируются хорошие урожаи ягоды и кедрового стланика. Пока ничего не предвещает никаких эксцессов» - сообщил Владимир Гордиенко.

По мнению специалиста, из-за хорошего урожая ягод и грибов люди стали чаще бывать в лесу и встречаться с медведями. А напасть хищник может по самым разным причинам. Это и защита потомства, и репродуктивное поведение – ведь совсем недавно у зверей закончился гон, когда они крайне агрессивны.

«На Камчатке обитают 24,5 тысячи медведей, и они встречаются по всему полуострову. Поэтому конфликты медведей и людей неизбежны, как и нападения хищников на домашний скот. Радует то, что при последних случаях звери не причинили людям сильных травм. Это означает, что медведи сытые и просто отпугнули людей от своей территории или детенышей», – отметил директор КГБУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» Виктор Кумарьков.

Специалисты призывают жителей и гостей Камчатки быть крайне осторожными при посещении лесов и соблюдать правила безопасности при встрече с хищниками. В первую очередь стараться быть как можно более заметными: шуметь, громко разговаривать, надевать яркую одежду. Медведь осторожный зверь и, вовремя увидев человека, постарается незаметной уйти от него. Если же нападения избежать не удалось, можно попытаться отпугнуть его громким криком, фальшфейером или петардой, кинуть в него палку или камень. Желательно не передвигаться в одиночку – эти млекопитающие почти никогда не нападают на группы людей.

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