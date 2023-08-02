Еще на пять миллиардов вырос бюджет Приморья

В ходе очередной сессии депутаты рассмотрели 69 вопросов. Фото: ЗСПК.

На июльской сессии парламента Приморского края рассмотрели 69 вопросов. Обширная повестка коснулась новых правок в бюджет: теперь во Владивостоке построят новую школу, а также будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Смогут ли участники СВО использовать бесплатное такси, а Находка стать Городом трудовой доблести – расскажет «Комсомолка».

Бюджет в цифрах

Заседание открылось с пятой корректировки бюджета на 2023 год. Краевая казна пополнится на 5,1 миллиарда рублей за счет стивидоров (4,3 миллиарда рублей) и федеральных дотаций (744,5 миллиона рублей). Доходы бюджета достигнут 198,3 миллиарда рублей, сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина. Соразмерно повысятся и расходы: до 210,7 миллиарда рублей.

Открыл заседание председатель ЗСПК Александр Ролик. Фото: ЗСПК.

По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, ключевое изменение – индексация зарплаты педагогам, врачам, работникам социальной сферы и культуры на 10,9%. В этом году бюджетники получат дополнительные 927 миллионов рублей. Так, средняя зарплата повысится до 56,97 тысячи рублей.

1,7 миллиарда рублей направят на развитие образования. Из этой суммы 1,3 миллиарда – на строительство школы № 1 на «Патрокле». 611,5 миллиона рублей получит минздрав Приморья на закупку лекарств, 547 миллионов – государственная ветинспекция. На поддержку работы новых пожарных депо выделено 469,4 миллиона рублей.

Еще 400 миллионов рублей направлено на пополнение резервного фонда правительства, а 200,5 миллиона – на реконструкцию межрайонных дорог. 55,8 миллиона получит КГУ «Пластун-Авиа» на содержание аэродромов, воздушных судов и пассажирские перевозки. Наконец, субсидии на 150,4 миллиона получит Находкинский ГО.

Одну пятую часть дополнительных доходов (1 миллиард) используют, чтобы сбалансировать бюджеты муниципалитетов. Также на 1,1 миллиарда рублей увеличены расходы по непрограммным направлениям.

Галуст Ахоян. Фото: ЗСПК.

Народная поддержка

Вслед за бюджетом депутаты проработали важные вопросы, связанные с качеством жизни участников СВО.

– Среди них: предоставление санаторно-курортного лечения участникам СВО, компенсация расходов на приобретение протезно-ортопедических изделий, предоставление социального такси, сохранение педагогического стажа и компенсации расходов за наем жилья, ряд мер поддержки многодетных семей, дети которых участвуют в СВО, – сообщил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Участники СВО также могут рассчитывать на компенсацию стоимости протезов до 100 тысяч рублей. Чтобы ускорить их выздоровление, парламентарии утвердили право на бесплатные путевки в санатории.

Отдельные изменения коснулись мобилизованных педагогов. Время службы молодых специалистов будет засчитываться в трудовой стаж наравне с их профессиональной деятельностью. Учителя и преподаватели в том числе сохранят возможность получать компенсацию за аренду жилья от региона.

– Мониторинг мер поддержки для участников специальной военной операции предполагает то, что этим должны пользоваться и работники бюджетной сферы. Совершенно логичный проект закона для поддержки педагогических работников, – отметил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите граждан Игорь Чемерис.

Игорь Чемерис. Фото: ЗСПК.

Можно положиться

Парламентарии приняли законопроект, предложенный губернатором Приморья Олегом Кожемяко: если в большой семье один из детей мобилизован или служит по контракту, родители смогут сохранить статус многодетных и получать поддержку от государства.

Также законопроект распространяется на многодетные семьи, потерявшие ребенка на СВО. Они могут получать выплаты, пока младшему не исполнится 18 или 23, если он обучается. Кроме того, на каждого члена семьи до 23 лет (участника СВО) полагается единовременная выплата в 20 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно до 30 ноября 2024 года подать заявление в центр соцзащиты.

Гордость Приморья

Одним из ярких событий заседания стало обращение депутатов ЗС ПК к Президенту России. Повод заслуживает похвалы: присвоить Находке почетное звание «Город трудовой доблести». Изначально с таким предложением к парламенту выступили местные жители и администрация Находкинского ГО.

– Указанная инициатива граждан была рассмотрена на заседании Думы Находкинского ГО, где также была изложена. Просим вас поддержать инициативу о присвоении почетного звания, – высказалась руководитель аппарата администрации Находкинского ГО Наталья Агрицкая.

В годы Великой Отечественной войны сотни находкинцев ушли на фронт. Оставшиеся горожане тоже внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Они наладили бесперебойное производство рыбной продукции. Так, крупнейший на Дальнем Востоке рыбокомбинат «Тафуин» не раз перевыполнял план в эти годы и был удостоен Красного Знамени Государственного Комитета Обороны. Орденами и медалями были награждены работники находкинских предприятий.

По словам вице-спикера краевого парламента, председателя профильного комитета Джамбулата Текиева, инициативу поддержал глава региона.

Джамбулат Текиев. Фото: ЗСПК.

– Комитет рассмотрел заявку и, учитывая мнение губернатора по этому вопросу, предлагает поддержать проект-постановление, – заключил депутат. В первом чтении за законопроект проголосовало 36 депутатов.

Среда для инвестиций

Не обошли заседание и вопросы бизнеса. Принятый документ, инициатором которого стал глава региона, подразумевает налоговые послабления для компаний, которые будут развивать промышленность в Приморье. Особый договор является специальным инвестиционным контрактом (СПИК).

По словам Галуста Ахояна, компания должна заходить в регион с крупным проектом и объемом инвестиций не менее 750 миллионов рублей. Если предприятие разрабатывает и применяет в крае современные технологии в соответствии с перечнем правительства РФ, то она попадает под режим СПИК.

Такое предприятие может не облагаться налоговой ставкой на имущество. Данная опция доступна только на объекты, созданные или реконструированные во время реализации инвестпроекта.

К слову, налоговая база не пострадает, считают парламентарии. Льготы будут распространяться только на инвестпроекты и модернизацию. Предполагается, что экономика Приморья сможет технологически обновиться в рамках данных мер. А первые контракты заключат уже в этом году с Приморской ГРЭС и Лучегорским угольным разрезом.

В прогнозах стремительный рост экономики Приморья и инвестирование 80,4 миллиарда рублей до 2040 года. Большая часть средств будет вложена в первые три года, считают в правительстве.

Это только малая часть нововведений. Среди прочих вопросов парламентарии определили перечень недвижимости во Владивостоке, Спасске-Дальнем и Хасанском районе, которую планируется продать в этом году. Также были проработаны вопросы поддержки детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

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