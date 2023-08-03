Номинант премии «Клиника года Владивосток 2023»: ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России

Фото: ДВОМЦ ФМБА России.

ФГБУЗ Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (ДВОМЦ) – многопрофильная современная клиника с широкой сетью структурных подразделений во Владивостоке и девятью филиалами в 6-ти регионах ДФО. История этого учреждения берет свое начало в далеком 1923 году с открытия небольшой больницы водников, которая за 100 лет преобразовалась в крупнейший медицинский Центр.

Руководитель ДВОМЦ ФМБА России – Сотниченко Светлана Анатольевна, доктор медицинских наук, награждена Орденом Пирогова.Фото: ДВОМЦ ФМБА России.

Здесь трудится высокопрофессиональный и сплоченный коллектив. Все структурные подразделения оснащены передовым лечебным и диагностическим оборудованием.

Стационар во Владивостоке рассчитан на 210 коек. В стенах ДВОМЦ оказывается специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь по широкому спектру профилей – терапия, хирургия, нейрохирургия, кардиология, онкология, пульмонология, травматология и ортопедия, урология, гинекология, комбустиология и медицинская реабилитация.

Именно здесь находится высокотехнологичное ожоговое отделение, специалисты которого обладают многолетним опытом лечения тяжелых пациентов. Медицина катастроф доставляет в него пострадавших со всего Дальнего Востока.

Стратегическим направлением ДВОМЦ является оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Тысячи дальневосточников прошли здесь медицинскую реабилитацию на оборудовании с применением передовых научных разработок.

Биомеханическая диагностика и реабилитация мышц спины и поясничного отдела позвоночника на системе Кентавр. Фото: ДВОМЦ ФМБА России.

Окружной медицинский Центр известен и своими поликлиническими отделениями, центрами остеопороза, промышленной медицины и профпатологии. А недавно в обновленной стоматологической поликлинике внедрили новую, современную модель медицинской помощи.

Удобство и забота о пациенте – главный приоритет коллектива ДВОМЦ ФМБА России.

Адрес во Владивостоке: проспект 100–летия Владивостока, 161,

Приемная руководителя: 8 (423) 231–54–36,

Стол справок: 8 (423) 231–49–81,

Сайт: http://dvomc.ru/

На правах рекламы. ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России

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