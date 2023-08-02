Все для творческого потенциала: нацпроект «Культура» преобразил художественную школу во Владивостоке

Более 400 детей занимаются по двум дополнительным программам в области искусств. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В детской художественной школе № 3 на улице Харьковской во Владивостоке этим летом большие изменения. Они стали возможны благодаря национальному проекту «Культура», сообщила администрация приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

В муниципальной школе, которая работает с 1975 года, более 400 детей занимаются по двум дополнительным программам в области искусств – «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». С этого года, благодаря нацпроекту, обучение для них станет комфортнее и интереснее, ведь в учреждении появилось новое оборудование, позволяющее создавать настоящие шедевры.

В классы живописи приобрели планшеты, напольные мольберты и новые натюрмортные стойки, которые передвигаются на колесиках. Модернизировали и освещение – установили софиты с четырехгранным плафоном, они устойчивы и могут подниматься на большую высоту, что позволяет теням на постановке приобретать нужную резкость.

В классы живописи приобрели планшеты, напольные мольберты и новые натюрмортные стойки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Для работы на выездных пленэрах для юных художников приобрели новые этюдники. А проводить выставки помогут мольберты-треноги, на которых работы можно разместить в любом помещении, без развешивания картин на стенах.

Главным приобретением класса керамики стала большая профессиональная муфельная печь, которая одновременно обжигает большое количество изделий из глины. Кабинет также оснастили столами эксклюзивных размеров.

Новая печь одновременно обжигает большое количество изделий из глины. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В школу завезли и ткацкие станки, на которых дети научаться создавать гобелены, ковры и циновки в рамках изучения предмета «Композиция прикладная». А гравировальную и печатную технику они освоят при помощи офортного станка.

Ткацкий станок для создания ковров и габеленов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Полностью обновился и компьютерный класс: здесь появились мощные, современные компьютеры для комфортной работы с нужными программами, графические планшеты большого формата с современной функцией эффекта свободного рисунка на бумаге, столы и шкафы.

Преобразился и компьютерный класс. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

«Компьютерную графику мы преподаем в нашей школе уже 20 лет. Техника устаревает быстро, и разом обновить ее непросто. Благодаря нацпроекту в школе оборудован компьютерный класс. Приобретен струйный принтер для печати ученических работ и проектов», – рассказала директор художественной школы № 3 Яна Демина.

Кроме высокотехнологичного оборудования, в школе обновились учительские столы, стулья, табуретки, шкафы, подиумы под натюрморты и многое другое – всего 650 единиц оборудования и 49 единиц учебных материалов.

Всего в школе обновилось 650 единиц оборудования. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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