Такого Невельского вы еще точно не видели. Фото: nevelskoy.ru.

Он без единого выстрела увеличил территорию России на 36%, доказав, что река Амур судоходна, а Сахалин – это остров. В августе в историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Невельской: плоды воображения». В экспозиции представлен графический роман в стиле манги (японские комиксы) о первооткрывателе Дальнего Востока Геннадии Невельском. О том, что интересного и необычного ждет жителей и гостей Владивостока на мультимедийной выставке – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Экспозиция расположилась в 14 залах. Фото: Елизавета Хрущева.

«Мы здесь, потому что он пришел сюда»

Экспозиция рассказывает о бурном периоде освоения Дальнего Востока. В середине XIX века считалось, что Амур не судоходен, а Сахалин – это полуостров. Дальневосточная территория была привлекательна, но сложна для освоения. В это время доставлять грузы, войска и переселенцев можно было только водным транспортом. Сухопутные дороги заканчивались в тысячах километров от берегов Тихого океана. Поэтому возможность выхода из Амура в море была главным условием для успешного присоединения Приморья к России.

По словам соавтора проекта, историка-исследователя, концептуального художника Романа Иванищева, до экспедиций Невельского было несколько попыток изучения Дальнего Востока, но судоходность Амура они не подтвердили. И тогда Император лично написал резолюцию, что вопрос о проходимости судов по реке следует отложить и более к нему не возвращаться. Невельской, вопреки существующим на тот момент убеждениям и указам, решил организовать экспедицию на Дальний Восток.

«Почему он? Наш слоган: «Мы здесь, потому что он пришел сюда». Благодаря силе, вере и самоотверженности одного человека, Россия без единого выстрела приобрела 36% ее современной территории. Если бы не Невельской, наша страна заканчивалась бы на Иркутске. Ну и сверху немного северных территорий до Камчатки. Поэтому мы создаем нашу библиотеку дальневосточных героев, начиная именно с него», – объяснил выбор героя сооснователь студии графических историй Hero4Hero и соавтор проекта Роман Иванищев.

Создатели проекта рассказали о нем подробнее. Фото: Елизавета Хрущева.

Детективная и остросюжетная история

Работа над проектом началась в 2015 году. Спустя семь лет графическая история с элементами дополненной реальности «Невельской: плоды воображения» стала одним из победителей второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив среди проектов креативных индустрий и получила грант, на средства которого и была реализована просветительская идея.

На выставке площадью более 1200 квадратных метров представлено история, продолжение которой будет во второй и третей частях манги: уже 350 отрисованных страниц, около 40 анимированных сюжетов, 35 озвученных сюжетов и три тизера.

Один из персонажей повествования. Фото: nevelskoy.ru.

«Графический роман в азиатском стиле очень популярен у подрастающего поколения. И не только у него. Ведь это веяние получило широкое распространение среди читающих людей», – объяснила сооснователь Hero4Hero и соавтор проекта Ксения Фролова.

Сценарист и соавтор проекта Максим Андреев рассказал, что никогда раньше не читал комиксы и тем более не писал их. Для него манга – раскадровка фильма, который мог бы быть. Так что работа над сценарием графического романа о Геннадии Невельском – его первый и достаточно успешный опыт в подобном стиле.

«Лучше самого сценариста может рассказать сама история. Исследования Геннадия Невельского не обошлись без череды разных событий. Для меня открылась детективная и остросюжетная история», – поделился Максим Андреев.

Концепт-арт персонажей – Темная сторона тайги. Фото: nevelskoy.ru.

Посетителей ждет знакомство с новыми мифическими персонажами произведения: черным и белым драконами, символизирующими вечное противостояние стихий, тигром с рогами оленя, шаманами. По мнению Романа Иванищева, это помогло описать особенности территорий Дальнего Востока, чего нет в других произведениях о Невельском. Хотя в его мемуарах характеристикам новых земель отводится большое значение.

«История, по мнению многих, один из скучнейших предметов в школе. Нас заставляют учить какие-то даты, запоминать события, но непонятно для чего. В истории всегда важен человек. Если мы рассказываем все как было от его лица, о нем, о его друзьях, личных трагедиях, трудных решениях, тогда история оживает», – объяснил соавтор проекта.

Цветные зарисовки тоже присутствуют. Фото: Елизавета Хрущева.

«Слушай и смотри»

Важная составляющая выставки – технологии. Экраны с черно-белыми картинками (несколько экспонатов представлены в цвете) можно пролистывать, через приложение на смартфоне, а также включать аудиогид.

«Формат выставки – смотри и слушай. Мы создали специальный аудиогид. Достаточно сложно пройти 14 залов выставки и пролистать все страницы, которые загружены в экраны. Поэтому для каждого из них есть трек до 10 минут. В нем рассказывается, почему здесь собраны именно эти персонажи и что происходит», – рассказала Ксения Фролова.

Экраны с черно-белыми картинками можно пролистывать через приложение на телефоне, а также подключить аудиогид. Фото Елизавета Хрущева.

У проекта есть даже своя песня «Настоящие герои» музыкальной группы «Марлины» из Владивостока. Эстрадный оркестр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» сделал аранжировку мелодии, а местный вокалист Владимир Гринченко перепел трек. Как уверяют создатели проекта, песня легла на сердце с первых нот.

Приветственным и благодарственным словом выставку открыла заместитель главы администрации города Владивостока Дарья Стегний.

Замглавы Владивостока отметила важность просветительского проекта и уникальный подход к работе с молодежью. Фото: Елизавета Хрущева.

«Приморский край полон талантливых людей. Здорово и очень приятно, что такие творческие инициативы получают свое воплощение. Хочу выразить благодарность авторам и организаторам этой выставки. Вам удалось оживить историю и таким современным и интересным языком рассказать о прошлом России, прошлом Дальнего Востока. Это эффективный формат работы с молодежью, который помогает транслировать знания истории подрастающему поколению».

В этом году исполняется 210 лет со дня рождения первооткрывателя и исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Выставка приурочена к этому событию.

Дата ее завершения пока неизвестна. Но экспозицию точно можно посетить до середины сентября.

«Это не просто графический роман, не просто выставка. Это такой комплексный проект, который, по нашему мнению, должен привлечь молодое поколение к российской истории. Эта экспозиция задумывалась, как инструмент, которым можно пользоваться годами», – заключил соавтор выставки Роман Иванищев.

Выставка работает в парке «Россия – моя история». Фото: Елизавета Хрущева.

Во Владивостоке выставка организована при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Президентского фонда культурных инициатив, Департамента по делам молодежи Приморского края, Туристко-информационного центра Приморья и других партнеров.

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