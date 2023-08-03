Олег Кожемяко: программа ускоренного развития региона поможет увеличить грузооборот в два раза

К 2030 году портовые мощности увеличатся в два раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Владимир Путин назвал Сибирь и Дальний Восток «национальным приоритетом на весь 21-й век», что отвечает тенденциям всего мирового развития. Центр экономики и политики постепенно сдвигается в «новую Азию» и Приморскому краю в этом процессе отводится роль рубежа страны – это транспортно-логистический, интеллектуальный, технологический и гуманитарный хаб. Для того, чтобы создать на Востоке России регион будущего в край идут инвестиции, здесь строится жилье, развивается сельская местность и инфраструктура, ведется поддержка ключевых проектов и производств. Обо всем этом подробнее в интервью губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Вы неоднократно с рабочим визитом ездили в КНР, но самой масштабной можно назвать поездку на Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Насколько результативной она была? Как развиваются партнерские отношения с КНР?

Участие делегации Приморского края в 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке послужило хорошим импульсом для восстановления и дальнейшего развития нашего сотрудничества. Во время ярмарки больше 150 наших предпринимателей представили регион и продукцию на стенде Приморского края. Было много встреч на самых различных уровнях – с первыми секретарями КПК провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, с мэрами приграничных с Россией городов (например, Хуньчунь, Суйфэньхэ), а также с китайским бизнесом.

Приморская делегация планирует посетить ярмарку XIV ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия», которая состоится с 23 по 27 августа 2023 года в китайском городе Чанчунь. Намерены представить стенд для демонстрации и продажи своей продукции и провести В2В-переговоры. Уже сейчас заявки на участие подали 50 местных предпринимателей. Кроме того, чтобы стимулировать деловые контакты, мы планируем организовать на регулярной основе визиты бизнес-миссий китайских компаний и их участие в международных мероприятиях, форумах, выставках и ярмарках.

Губернатор Приморья на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Фото: Правительство Приморского края

Так, в первых международных спортивных играх «Дети Приморья» в июле этого года участвовали спортивные команды школьников из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян и Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь. В сентябре будем рады видеть китайских коллег в качестве участников VIII Восточного экономического форума.

У Приморского края широкие перспективы инвестиционного партнерства с КНР в рамках стратегических проектов – территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. Льготные условия ведения бизнеса уже высоко оценили наши зарубежные партнеры и инвесторы. Мы предложили потенциальным инвесторам участвовать в проектах по различным направлениям – это развитие портовой, логистической, дорожной инфраструктуры, жилищное строительство, сельское хозяйство, создание высокотехнологичных производств. Наши инициативы нашли понимание у китайской стороны. Продолжаем работать дальше.

– Какие сферы экономики края планируется развивать в первую очередь и каким образом? Малый и средний бизнес, какова его доля в экономике Приморья? Какие меры поддержки существуют?

Отмечу, что восточный вектор нашего государства – это не сиюминутная реакция на новый «железный занавес», возведенный Европой и США на западных границах России. Этой концепции уже более десяти лет. Руководством страны и краевым правительством проведена масштабная работа по подготовке законодательной и материально-технической базы для развития сотрудничества со странами АТР и популяризации Приморского края. Отражением этого стал ежегодный Восточный экономический форум. Еще раз напомню слова Владимира Путина. Идет строительство нового мира. И смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. И у Приморья здесь – ключевая роль.

Успешные и своевременные меры позволили преодолеть все негативные последствия санкций и дать новый импульс отечественным производителям. Деньги, которые прежде уходили из страны, теперь остаются в России, работают здесь. Подтверждением сказанного служит то, что внешнеторговый оборот Приморского края в 2022 году вырос на 73% по сравнению с 2018-м. При этом только за прошлый год – на 23%, за это же время количество стран-партнеров выросло на 29% – с 93 до 120.

По поручению Президента совместно с федеральными органами власти мы разрабатываем программу ускоренного развития региона, которая поможет увеличить грузооборот в два раза (со 149 до 311 миллионов тонн) за счет импорта грузов в контейнерах. При этом в разы увеличится масштаб экономики с ростом ВРП до 3,6 триллионов рублей.

Экономика Приморья на треть формируется за счет малого и среднего предпринимательства. Мы лидируем в ДФО и в России по этому направлению. Это значит, что люди верят в успех, видят перспективы и готовы открывать и вести свое дело в Приморье. По числу самозанятых край занимает первое место на Дальнем Востоке.

В Приморье действуют различные меры поддержки предпринимателей: налоговые льготы, всевозможные субсидии, государственные гарантии, пониженные ставки по микрокредитам, отсрочка по уплате процентов, продление сроков действия градостроительных и разрешительных документов. В крае появляются новые социальные предприятий, на конкурсной основе они получают гранты. Мы активно поддерживаем инновационных предпринимателей. Уже четвертый год проводим конкурс «Приморский старт», за это время поступило более 300 заявок, 30 победителей получили гранты по два миллиона рублей на реализацию своих проектов.

– Какие планы есть по модернизации и строительству новых портовых мощностей в Приморье?

– Бизнес воспринял позитивно масштабный поворот на Восток и инициировал ряд инвестиционных решений. Ведется проектирование и строительство новых портов с грузооборотом порядка 163 миллионов тонн – Суходол, «Вера», «Коулстар», ВМТП, ВСК, Аврора и другие. Создаются «сухие порты» общей мощностью до трех миллионов TEU в год. Один из крупнейших строится в Артеме. Модернизируются существующие мощности. В итоге к обрабатываемой грузовой базе в 150 миллионов тонн мы ежегодно будем прибавлять по 20 миллионов, что позволит в два раза увеличить мощности портов Приморья к 2030 году.

– Как развивается железнодорожный комплекс в крае с учетом роста объема грузов, направляемых в Китай?

Как я уже сказал, 150-миллионные мощности приморских портов в ближайшие пять лет удвоятся, и провозных возможностей железной дороги не будет хватать. Поэтому надеемся, что в РЖД будут направлены дополнительные средства для масштабного расширения Восточного полигона. Этот проект принесет быстрый эффект и окупится.

В настоящий момент благодаря совместной напряженной работе Минтранса России, РЖД, приморских портов и логистических компаний регион в целом справляется с ростом грузопотока. При всех существующих сложностях, транспортный комплекс края успешно решает стоящие перед ним задачи. За первое полугодие на станциях Дальневосточной железной дороги в Приморском крае погружено 11,8 миллионов тонн различных грузов, что на 24% больше, чем за такой же период прошлого года.

За первое полугодие на станциях ДВЖД в Приморском крае погружено 11,8 миллионов тонн различных грузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Вы неоднократно говорили о необходимости продления времени работы погранпереходов на границе РФ и КНР в Приморье для увеличения грузо- и пассажиропотока. Ожидаются ли такие шаги?

Для приграничного региона деятельность пунктов пропуска имеет большое значение. В прошлом году удалось увеличить пропускную способность автомобильных пунктов по количеству грузовых автотранспортных средств на 77%, почти до 20 тысяч автомобилей, по грузам – на 23,5%, до 1,1 миллиона тонн. Через железнодорожные пункты пропуска за этот же период грузопоток увеличился на 6%.

Однако указанных объемов недостаточно – поэтому мы предложили продлить на четыре часа время работы автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе с КНР в Приморском крае (Пограничный – Суйфэньхэ, Краскино – Хуньчунь, Полтавка – Дуннин, Турий Рог – Мишань). Обсуждаем перспективу их дальнейшего перевода на круглосуточный режим работы. Этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании рабочей группы комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

Для приграничного региона деятельность пунктов пропуска имеет большое значение. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

– Если говорить о туризме, каких изменений в этой сфере стоит ждать? Они направлены больше на внутренний туризм или на иностранных гостей? Планируется ли открытие новых международных авиарейсов?

Мы рассчитываем, что в этом году Приморье примет более 3,5 миллионов туристов, за первое полугодие совершено уже более 1,1 миллиона турпоездок. С учетом особого географического положения и климата мы можем развивать разные виды туризма – пляжный, этнографический, гастрономический, экологический, событийный, спортивный. К нам едут путешественники не только из России, но и из Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Японии, других стран.

Благодаря возобновлению безвизового группового туризма между Россией и КНР, а также введению единой электронной визы, повысится доступность региона для иностранных туристов. Есть и моменты, в которых индустрию гостеприимства нам предстоит еще развивать. Например, не хватает номерного фонда. Поэтому сейчас край принимает активное участие в программах Минэкономразвития и корпорации «Туризм.РФ», которые предусматривают стимулирование инвестиций в отечественную туриндустрию.

В этом году Приморье примет более 3,5 миллионов туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По поводу задумок на будущее, необходимо отметить планы по созданию круглогодичного морского курорта в Хасанском округе. Сейчас в рамках исполнения поручения Президента России планируется создать пять таких курортов в стране и, конечно, Приморье было выбрано для размещения одного из них. Могу сказать, что инвесторы поверили в туризм в нашем регионе. Поверили и сами отдыхающие, и это служит импульсом для его развития. С января по июнь уже более 1 миллиарда рублей поступило от предприятий туротрасли в виде налогов.

– Еще одна важная тема для всех россиян – уход производителей техники и автомобилей с рынка в 2022 году. В Приморье уже появилось полноценное импортозамещение в этих сферах или новые иностранные партнеры, готовые поставлять через регион свои товары в Россию?

После ухода «Мазды» с российского рынка компания «Соллерс» стала стопроцентным собственником производственной площадки во Владивостоке. Руководство приняло решение сохранить выпуск автомобилей во Владивостоке и костяк уникального коллектива, который здесь трудится. С 17 июля этого года завод группы «Соллерс» во Владивостоке возобновил работу и начал создание пилотной партии новой линейки пикапов, которые будут представлены на рынке под брендом Sollers.

Губернатор Приморья рассказал об авторынке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В настоящее время предприятие активно готовится к запуску серийного производства, и мы рассчитываем, что уже в ближайшее время на площадке состоится официальная презентация продукта. Ожидаем, что завод полноценно заработает, а новые пикапы будут пользоваться высоким спросом, в том числе среди приморцев. В перспективе предприятие планирует расширить линейку выпускаемых автомобилей на площадке в столице Приморья, переговоры по этому вопросу уже ведутся с китайскими партнерами.

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