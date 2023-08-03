Покупайте блузки, собирайте шишки: что купить школьнику к 1 сентября во Владивостоке и сколько придется потратить

Приморские родители поделились своими лайфхаками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Август для продавцов школьных принадлежностей, как 8 Марта для флористов – лучший месяц в году. По статистике за прошлый год, траты на будущего первоклассника обошлись родителям в 22 тысячи рублей, на вещи для девочки пришлось потратить еще больше — 26 тысяч. Впрочем, четверть опрошенных россиян умудряются укладываться в сумму 10 тысяч рублей, в основном среди них те, кто заранее задумывается о необходимых покупках, ловя сезонные скидки и распродажи. Сколько стоит в 2023 году собрать ребенка в школу в столице Приморья, узнала «Комсомольская правда – Владивосток».

Собираем портфель

В преддверии учебного года выбор школьных ранцев и рюкзаков в магазинах города огромен, цены колеблются от 1,5 до 6-7 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользуются портфели в средней ценовой категории от 2,5 до 4 тысяч рублей, с жесткой ортопедической спинкой и широкими лямками. У старшеклассников же популярны сумки через плечо стоимостью от 1,5 до 2,5 тысяч.

Тонкие тетради по 12 и 18 листов заметно подорожали по сравнению с прошлым годом, с 15-20 рублей цена поднялась до 25-30. Дешевыми остались только тетради низкого качества с серыми листами и мягкими обложками, они обойдутся в 1-7 рублей, но их родители чаще берут только на черновики. Как ни странно, тетради по 48 листов для учеников старших классов остались примерно на том же уровне цены, их можно приобрести за 40-120 рублей, все зависит от дизайна и фирмы-производителя. Обложки на тетради стоят в среднем 50-80 рублей за 10 штук, для учебников и пособий – 150-200 рублей. Бумажные дневники сейчас покупают далеко не все школьники, но если он понадобится, то придется раскошелиться на 50-200 рублей.

Затраты на пенал и его содержимое зависят только от запросов будущего школьника, можно собрать все необходимое – пенал, ручка, карандаш, резинка – на 100-120 рублей, а можно и на 500-600. Продавцы рекомендуют не экономить на ручках, выбирать такие, которые удобно лежат в руке, стоят они обычно 50-60 рублей. Специалисты советуют покупать специальные обрезиненные ручки. Линейка обойдется в 20-150 рублей, в зависимости от размера и материала, транспортир - в 40-100 рублей, циркуль – в 200-300, хотя есть и навороченные варианты за 1400.

Проблем с учебниками сейчас в большинстве школ нет, выдаются бесплатно в библиотеке. А вот рабочие тетради и пособия чаще всего приходится покупать, в среднем затраты на это составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей на учебный год.

Растим творца

В начальных классах львиную долю бюджета на канцелярские товары съедают расходы на товары для творчества. Акварельные краски и гуашь обойдутся родителям в 70-200 рублей, более дорогие варианты в 500-2000 рублей предназначены уже для учеников художественных школ и студий. Недорогой набор кисточек из 3 штук можно приобрести за 125 рублей, стакан непроливайку за 20-30 рублей. На год рекомендуют покупать не менее двух альбомов для рисования, лучше всего выбирать варианты с плотными листами и на пружинном креплении. Такой альбом стоит 100-150 рублей, более дешевые можно найти за 50-70 рублей.

А вот на что придется серьезно потратиться, так это на пластилин, он быстро расходуется. Упаковка мягкого воскового обойдется в 100 рублей за пачку из 6 цветов, в 130 рублей за 8 цветов и в 170 рублей за 12 цветов. Школьнику непременно понадобится цветной и белый картон, цветная бумага, желательно двухсторонняя. В среднем такой набор стоит от 150 до 300 рублей, в зависимости от качества товара. Ножницы для вырезания с закругленными краями, которые нужны первоклашкам, обойдутся в 70-150 рублей, а клей-карандаш еще в 60-140 рублей.

Опытные родители рекомендуют с лета запасаться засушенными листочками, шишками, желудями и еловыми иголками. Такое в магазинах не купишь, хотя на маркетплейсах предлагают палочки для мороженого (50 рублей за 50 штук), которые непременно однажды понадобятся для школьной поделки.

Одеваем-обуваем

Если на канцтоварах еще можно сэкономить, то со школьной формой все сложнее. Большинство родителей хотят, чтобы их ребенок занимался в удобной обуви и одежде, а значит, придется раскошелиться на натуральные ткани и материалы.

Школьный набор на девочку обойдется в сумму от 3200 до 10 тысяч рублей. Блузки стоят от 500 до 1500 рублей, сарафаны от 800 до 3000 рублей, брюки от 800 до 2000 рублей, белые колготки от 200 до 400 рублей, туфли от 1000 до 3000 рублей.

На мальчика придется потратить от 3300 до 8000 рублей. Цены на рубашки колеблются от 400 до 1300 рублей, на брюки от 800 до 2000 рублей, на жилеты от 700 до 1500 рублей, на туфли от 1100 рублей до 3000, набор носков в среднем стоит 200-300 рублей. Но если семья решит купить школьнику пиджак, то сумма затрат увеличиться сразу на 2000-5000 рублей. Аксессуары обойдутся еще в 500-1000 рублей, сюда входят заколки для девочек и галстуки для мальчиков.

Спортивные костюмы стоят от 1000 до 3000 рублей. Для занятий в зале обычно требуются только футболки и шорты, которые значительно дешевле - в среднем не более 500-600 рублей. На кроссовки или кеды придется потратить еще 1500-4000 рублей.

Обставляем комнату

Наиболее крупные траты – покупка школьной мебели. Парта или учебный стол со стулом обойдутся от 10 до 25 тысяч рублей. Уголок школьника со стеллажом и учебным местом – от 9 до 40 тысяч рублей. Если места немного, можно купить полки для книг и пособий, одна штука обойдется в 2-3 тысячи рублей. Цены на настольные лампы колеблются от 700 рублей до 3 тысяч.

Подбиваем итог

Если суммировать все расходы, то окажется, что родителям Владивостока «стартовый набор» для одного первоклашки в этом учебном году обойдется от 9-10 тысяч до 25-30 тысяч рублей, без учета покупки мебели. Если место для уроков дома все же придется обустраивать, то стоимость первого раза в первом классе составит от 18-20 тысяч до 50-70 тысяч рублей.

Лайфхаки от родителей

Татьяна, мама троих детей

– Стараюсь покупать вещи не в сезон, обычно уже в сентябре бывают очень хорошие распродажи, покупаю сразу на будущий год. Ловлю скидки на маркетплейсах. Заглядываю на сайты объявлений, там нередко продают новые вещи в полцены, которые ребенку просто не подошли.

Ксения, мама второклассника

– Стараюсь не покупать ненужного. По опыту прошлого года нам совершенно не пригодились папки для тетрадей и для творческих принадлежностей: ребенок ленился в них складывать. Красивый дорогой пенал тоже оказался неудобен и занимал много места. Кисточек нужно не так много. Как оказалось, все равно рисует одной и той же. Дорогую спортивную форму в итоге носили просто на прогулки, а школе они занимались только в зале в шортах и футболках.

Сергей, папа двоих детей

– Дорогие вещи стараемся покупать только те, которые прослужат несколько лет, например, портфель или стол. Покупать дорогую канцелярию не вижу смысла, очень многое теряется в школе, приходится постоянно докупать новое. Чтобы не было больших затрат в один месяц, стараемся все приобретать постепенно, за полгода. Увидели что-то хорошее, да еще со скидкой – купили. Конечно, с одеждой и обувью так не всегда получается, дети быстро растут.

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