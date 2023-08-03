«Сделано в Приморье»: российский бренд готов полномасштабно зайти на азиатский рынок

Алексей Старичков рассказал о предстоящем ВЭФ, который пройдет во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Один из самых близких к Китаю регионов – Приморье, интенсивно восстанавливает связи с Поднебесной, обзаводится новыми партнерами и привлекает инвесторов. Эпидемия COVID-19 и закрытие границ серьезно сказались на туристической и торгово-экономической сферах. Вернуться к допандемийными показателями и улучшить их – одна из приоритетных задач краевого правительства. Подробнее об успехах, проделанной уже работе и планах на будущее рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

– Делегация Приморья приняла участие в 32-й Харбинской международной ярмарке. Как вы оцениваете ее итоги? Какие перспективы открылись?

Наша делегация насчитывала более 150 человек. Участие в международной ярмарке для Приморского края – это хорошая возможность восстановить старые и утраченные связи, а также установить новые контакты с потенциальными партнерами. Для них мы предложили ключевые проекты инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. В рамках ярмарки мы провели «День Приморского края» и презентацию нашего региона. На стендах были представлены образцы товаров наших экспортеров под брендом «Сделано в Приморье». Также мы провели переговоры между предпринимателями и организовали отраслевые круглые столы по инвестициям, сельскому хозяйству и логистике.

Все наши предложения вызвали широкий отклик у официальных и деловых кругов Китая. Подводить какие-то итоги рано, поскольку мы только инициировали ряд предложений для рассмотрения китайской стороной. Тем не менее, сейчас идет работа по созданию совместных отраслевых рабочих групп для более детального обсуждения проектов в области развития приграничной и портовой инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, строительства, сельского хозяйства, спорта и туризма.

Кроме этого, совместно с провинцией Хэйлунцзян КНР мы подготовили план реализации социально-экономических проектов до 2025 года, который намерены подписать в рамках ВЭФ в сентябре.

Приморская делегация на Харбинской международной ярмарке. Фото: Правительство Приморского края

– Многие китайские компании работают на территории Приморья. Какие у них основные сферы деятельности?

Да, китайские компании давно работают в Приморье. Сферы самые разные: это торговля, туризм, общепит, сельское и лесное хозяйство, логистика. После начала распространения новой коронавирусной инфекции и закрытия границ многие компании приостановили свою работу, а некоторые закрыли свой бизнес, связанный в основном с туризмом.

Сейчас, начиная с начала этого года, после открытия границ, введения взаимного безвизового режима, некоторые предприниматели стали возвращаться.

– Каковы интересы русского бизнеса в Китае? Идут ли китайские власти навстречу российским предпринимателям?

Интерес простой: наладить каналы сбыта российской и приморской продукции под брэндом «Сделано в Приморье», а также обеспечить стабильные поставки для нужд промышленных предприятий тех товаров и сырья, которые у нас отсутствуют.

Для некоторых приморских компаний актуален вопрос привлечения инвестиций для своих проектов.

Если интересы российского и китайского бизнеса совпадают, то выстраиваются конструктивные деловые отношения и компании стабильно работают. Есть некоторые законодательные ограничения в Китае, например, в поставках молочной и мясной продукции на китайский рынок, но мы ведем работу по их снятию.

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков. Фото: КП – Владивосток

– Насколько необходимо расширить возможности приграничной и портовой инфраструктуры?

У Приморского края и близлежащих провинций КНР Хэйлунцзян и Цзилинь огромный потенциал в части расширения торгово-экономического сотрудничества. Приграничная торговля с КНР – важное направление сотрудничества, на котором занято большое число предпринимателей и жителей края. Вместе с тем, есть определенные сдерживающие факторы: это недостаточное развитие приграничной и портовой инфраструктуры. Это показали объемы перевалки грузов, которые значительно выросли в период 2020-2022 годов. Наши порты справились не без труда с потоком грузов, которые были переориентированы на Дальний Восток и Приморский край с других направлений. В этой связи необходимо развивать инфраструктуру наших портов, модернизировать перегрузочные комплексы, расширять причальные площади.

Также требует особого внимания развитие приграничных автомобильных пунктов пропуска на границе с КНР. Сейчас они активно строятся. По планам Минтранса России они должны быть введены в работу в 2025 году. Это конечно же расширит возможности транспортно-логистического бизнеса по перевалке грузов и позволит в полной мере реализовать потенциал Приморья как транзитного транспортного узла между Европой и Азией.

– На Харбинском форуме была достигнута принципиальная договоренность с Китаем и Северной Кореей о создании в Приморье новой международной территории опережающего развития. Какие льготы будут предоставляться резидентам?

Приморский край видит широкие перспективы инвестиционного партнерства с КНР в рамках уникальных стратегических проектов – территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Льготные условия ведения бизнеса уже высоко оценили наши зарубежные партнеры и инвесторы. На этих территориях сегодня реализуется 42 проекта с участием китайского капитала, уже вложено 7 миллиардов рублей. При этом объем заявленных инвестиций составляет 65 миллиардов рублей. Вместе с тем, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики была озвучена инициатива создания Международной ТОР. Ее особенностью будет действие не только российского, но и зарубежного законодательства, а ее резидентами могут стать только компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию.

Что касается льгот, то мы надеемся, что они будут сопоставимы с преференциями действующих ТОР и СПВ, а возможно и лучше.

– Насколько вырос товарооборот с Китаем? Каков процент расчетов в национальных валютах?

Китайская Народная Республика является главным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ведущим внешнеторговым партнером Приморья. По итогам 2022 года торговый оборот между Китаем и Приморским краем вырос на 46% и достиг 7,5 миллиардов долларов. При этом значительная часть расчетов ведется в юанях. Какой это процент, сложно сказать, но сам факт уже говорит о том, что мы постепенно отходим от использования доллара в международных расчетах.

Мы планируем увеличить объем торговли между нашими странами дополнительно на 2,5 миллиарда долларов и довести общий торговый оборот до 10 миллиардов долларов к концу 2023 года.

– В сентябре во Владивостоке состоится очередной Восточный экономический форум. Представители каких стран приедут на его площадку?

Форум одного из самых значимых событий, участие в нем традиционно примут разные страны мира, в основном это страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, мы ожидаем официальных лиц и представителей бизнеса из стран Латинской Америки, и Африки. Это отличная площадка для налаживания связей, заключения контрактов и поиска инвесторов.

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