«У Динамо одна задача – победа в каждом матче!»: приморцев ожидает новый футбольный сезон

команда начинает с чистого листа с новой инфраструктурой, финансированием и спортивной комплектацией. Фото: ХОЛОША Кристина.

Уже в это воскресенье, 6 августа, на обновленном стадионе «Динамо» пройдет первый домашний матч сезона 2023. В гости прилетает ФК «Композит» из Павловского Посада. Как к предстоящим соревнованиям готовится «Динамо – Владивосток» и какие условия для футболистов существуют в приморской столице прямо сейчас – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

2 августа состоялась первая официальная тренировка футбольного клуба «Динамо – Владивосток» с обновленным составом, как самой команды, так и тренерского штаба. Менее месяца назад новым наставником был назначен 48-летний Михаил Сальников, признанный лучшим тренером сезона 2021/2022. До этого Сальников работал в ФК «Челябинск», который под его руководством дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером Второй лиги группы 4.

Первый матч сезона был сыгран в Модмосковье, против «Пересвета» со счетом 3:1 в пользу приморцев. Чтобы придерживаться заданной планки и показать высокие результаты в дальнейших играх, футбольный клуб начал усердную подготовку и теперь тренируется два раза в день.

«Когда прошел первый матч, мы провели разбор игры и поняли, что у команды «Динамо – Владивосток» есть большой потенциал, состав квалифицированный. Соотношение того футбола, который я хочу видеть и такого, какой команда может дать сейчас – примерно 60 на 40 процентов. Есть время по ходу чемпионата выйти на максимум, главное сейчас не терять очки в ближайшие матчи», – прокомментировал подготовку главный тренер ФК «Динамо – Владивосток», Михаил Сальников

Тренировкам способствует и новое, многофункциональное поле в центре города. Стадион «Динамо» пропускает теперь много футбольных систем: от детско-юношеских до любительских и профессиональных. Первая команда в приоритете, затем здесь открыт центр футбола совместно со школой олимпийского резерва, сюда же планирует зайти детская Футбольная Академия Динамо им. Л.И.Яшина. Клуб открыт для федерации футбола Приморского края: проведения городских соревнований, первенств, чемпионатов. Также поле готово к коммерческой аренде – если кому-то хватит сил играть на целое поле! Такая спортивная площадка подарена Российским футбольным союзом, ремонтирована на грант от Правительства Приморского края.

«Рады, что наконец-то новый футбольный сезон начинается со всем необходимым в распоряжении команды: поле, новый стадион, достойный состав, профессиональный тренерский штаб, стабильное финансирование. В предыдущих сезонах всегда было какое-то «но». Поэтому эта команда начинает с чистого листа с новой инфраструктурой, финансированием, спортивной комплектацией. У Динамо одна задача – победа в каждом мачте!» – делится руководство ФК «Динамо – Владивосток».

Прийти поболеть за «Динамо – Владивосток» можно уже в это воскресенье. Место найдется всем – ведь поле вмещает в себя 10 тысяч болельщиков. Цена также посильна для каждого – всего 1 рубль за вход на первый домашний матч. В дальнейшем цены на билеты будут варьироваться от 50 до 100 рублей.

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