На работу на лодках: непогода отрезала приморское село от транспортного сообщения

ЧП произошло в ночь на 4 августа. Фото: Маглипогода.

В ночь на 4 августа на севере Приморья произошло ЧП. В Лесозаводском городском округе из-за сильных дождей с двух сторон размыло дорогу перед мостом на 5-м километре трассы Глазовка – Иннокентьевка. Из-за случившегося автомобиль Nissan Note оказался в воде. Прокуратура организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Впервые информация появилась в социальных сетях, позже ее подтвердили в пресс-службе правительства Приморья. Сейчас власти решают вопрос об оборудовании объезда. На месте ЧП кроме сотрудников ДПС находится и глава городского округа Константин Банцеев. А пока местные жители добираются до работы на лодках, так как проехать на автомобилях невозможно.

В образовавшийся разлом моста рухнул Nissan Note, в котором находились два человека – водитель и пассажир. Как рассказали в пресс-службе правительства, никто не погиб и не пострадал.

Пострадавших и погибших нет. Фото: маглипогода.

На место ЧП также выехал Лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский.

«Надзорное ведомство организовало проверку, по результатам которой примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по оказанию помощи автовладельцу в возмещении причиненного ущерба. Вопросы обеспечения жителей села Иннокентьевка предметами первой необходимости поставлены на контроль», – добавили в пресс-службе краевого ведомства.

Прокуратура организовала проверку. Фото: Маглипогода.

Напомним, что на прошлой неделе в Приморье произошло подобное ЧП, только мост рухнул не из-за удара стихии, а из-за большегруза. Случилось все на 1-м километре автодороги Григорьевка – Новожатково. Конструкция пострадала из-за фуры, которая перевозила щебень.

После случившегося полиция нашла несколько нарушений и составила административный материал.

В социальных сетях отметили, что из-за непогоды также отсутствует возможность движения в сторону Мельничного, однако комментарии о ЧП в этом населенном пункте пообещали предоставить позже.

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