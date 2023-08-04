Правительство Приморья находит свои методы, чтобы взять «Курс на Восток» и развивать регион

Перед приморьем открыто множество перспектив. Фото: Вадим ПОПОВ

Приморский край набирает обороты в туризме, экспорте, торговле и других отраслях. После того как президент России Владимир Путин объявил курс на Восток, край активно претендует на звание того самого субъекта, через который страна сможет устанавливать контакты со всем миром. Приморские эксперты в области политологии, туризма и поддержки бизнеса согласны с подобной перспективой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ранее губернатор края Олег Кожемяко заявил, что тот самый «Курс на Восток», объявленный президентом, сделал край новыми «парадными воротами» для всей страны. Появились уникальные возможности, которые используются для развития экономики региона и повышения качества жизни каждого приморца. По словам доцента кафедры политологии Восточного института ДВФУ Евгения Булаха, шанс у Приморья стать теми самыми «парадными воротами» для сотрудничества с другими странами не просто есть, он предопределен климатическо-географическим положением юга ДФО.

«Сегодня мы видим изменение геополитических приоритетов. Многим странам в это время необходима своя платформа взаимодействия. Она включает доступную логистику для собственных экономик. Наш Приморский край в этой ситуации и есть ворота в Евразию. О чем уж говорить, сама Европа нуждается в этом «окне», поскольку Атлантика и Средиземноморье будут закрыты еще долгий промежуток времени, даже после ослабления давления от Соединенных Штатов Америки, путь через наши земли будет эталоном гарантии»,– высказался эксперт.

Олег Кожемяко также подчеркнул важность развития инфраструктурных проектов, в частности, создания новых и расширения мощностей имеющихся портов. Ведущую роль, по его мнению, в экономике края играет судостроительная отрасль, сельское хозяйство и туризм.

Олег Кожемяко. Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

«С учетом особого географического положения и климата мы можем развивать разные виды туризма – пляжный, этнографический, гастрономический, экологический, событийный, спортивный. К нам едут путешественники не только из России, но и из Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Японии, других стран», – добавил губернатор.

В 2022 году к нам прибыло более 1,3 миллиона человек. В этом году ожидается еще больший поток.

–Сейчас мы уделяем внимание внутреннему рынку, но за границей фиксируем спрос в КНР, Корее и Японии на путешествия в Приморский край. Также, направлены все усилия на возобновление авиационных маршрутов. К нам все больше приезжает иностранных туристов – благодаря открытию китайского направления за первый квартал этого года гостей из-за границы стало больше на 30% в сравнении с прошлым годом, – рассказал редакции руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Туристам есть на что взглянуть в Приморье. Фото: Антон БЛОХИН

Но стоит добавить, что ни одна страна не смогла бы развиваться, не поддерживай она своих граждан. Поэтому в Приморье особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. Благодаря разнообразным формам и мерам поддержки, таким как льготное кредитование, субсидирование банковской процентной ставки, программам для стартапов, в Приморском крае 85 000 небольших компаний и индивидуальных предпринимателей создали 350 000 рабочих мест. По этому показателю наш регион является общероссийским лидером.

Например, центр поддержки предпринимательства Приморья поможет бизнесменам увеличить продажи с помощью господдержки, а структурное подразделение центра «Мой бизнес» предоставляет бесплатные услуги по таргетированной рекламе, маркировке и размещению товаров на российских маркетплейсах.

«Мы предлагаем широкий перечень бесплатных услуг как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Один из приоритетов работы – объединение усилий предпринимателей для максимально эффективного развития бизнеса. И мы поможем бизнес-сообществу увеличить прибыль, повысить узнаваемость с помощью наших мер поддержки», – прокомментировала руководитель Центра поддержки предпринимательства Юлия Селионова.

Перспектив множество. В планах – превратить Приморье в точку притяжения для туристов, сделать его «парадными воротами» для сотрудничества с другими странами. Эти и другие цели стоят перед правительством и являются показателем того, что с каждым годом приморский край будет повышать свою планку и развиваться.

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