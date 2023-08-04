Изрезала руки и спину: в Приморье женщина пыталась убить своего ребенка, шантажируя мужчину

Женщине грозит срок до двадцати лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большом Камне 27-летняя женщина пыталась убить своего ребенка, шантажируя этим сожителя. Она надеялась, что в страхе мужчина вернется. Теперь на нее завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 4 августа пьяная женщина, находясь дома, начала бить по рукам и телу 2-летнего мальчика осколком стеклянной бутылки. В итоге у малыша оказались изрезаны все руки и спина. Она не смогла довести начатое до конца, поскольку успели вмешаться сотрудники правоохранительных органов. Они и спасли мальчика. Ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Близкий к ситуации источник рассказал корреспонденту «Комсомолки», что, незадолго до произошедшего, женщина поругалась со своим сожителем. Он ушел, а она придумала страшный способ его вернуть. Мама ребенка посчитала, что он обязательно защитит ребенка, если она начнет его резать. При этом до этого женщина и ее семья на учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

Представитель Большекаменской межрайонной прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Ей грозит либо срок до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

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