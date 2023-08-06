«Демонстрация силы духа русского народа»: в Приморье стартовал эстафетный заплыв «Россия вперед»

Эстафета пройдет по следующему маршруту: Владивосток – Находка – Большой Камень. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье 5 августа стартовал эстафетный заплыв «Россия вперед», который продлится до 11 августа. Вместе с 55 спортсменами из разных уголков страны участие в мероприятии принял губернатор Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В эти же даты 10 лет назад прошел межконтинентальный эстафетный заплыв через Берингов пролив «Чукотка – Аляска 2013». Соревнование признали событием года в мировом плавании на открытой воде. Теперь заплыв проходит в Приморье.

«Такие мероприятия в очередной раз доказывают, что Приморье – спортивный регион: в крае с каждым годом проводится все больше соревнований и летом, и зимой. Чем чаще мы будем заниматься спортом, тем здоровее будут наши жители», – рассказал Олег Кожемяко.

Эстафета пройдет по следующему маршруту: Владивосток – Находка – Большой Камень. Мероприятие проводится с целью пропаганды плавания, плавания на открытой воде, зимнего плавания и здорового образа жизни. А также, чтобы показать единство и непреклонную силу духа русского народа.

О безопасности участников позаботится командование Тихоокеанского флота России, которое выделило госпитальное судно «Иртыш». На нем разместятся пловцы и группа обеспечения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.