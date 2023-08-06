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Дом. Семья6 августа 2023 7:10

«Кошачьи развлечения»: приморский нацпарк поделился уникальными кадрами леопарда

Приморский нацпарк поделился уникальными кадрами дальневосточного леопарда
Дарья ИЩУК
Именно так хищники показывают остальным животным, кто хозяин территории.

Именно так хищники показывают остальным животным, кто хозяин территории.

Фото: принтскрин видео.

Вы когда-нибудь задумывались, как развлекают себя такие удивительные хищники, как дальневосточные леопарды? Национальный парк «Земля леопарда» приоткрыла завесу тайны и поделилась уникальным видео, на котором животное устроило небольшую игру. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«На самом деле – это уникальное видео, на котором дальневосточный леопард по имени Лорд проявляет особое поведение. Сначала он оставил на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усилил собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом же месте незатейливую игру», – рассказали специалисты парка.

Именно так хищники показывают остальным животным, кто хозяин территории.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ученые приморского нацпарка «Земля леопарда» наконец-то смогли подтвердить свои догадки о том, что редко появляющийся в объективах камер леопард под номером Leo 99F является самкой. Она появилась со своими котятами.

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