«Кошачьи развлечения»: приморский нацпарк поделился уникальными кадрами леопарда

Именно так хищники показывают остальным животным, кто хозяин территории. Фото: принтскрин видео.

Вы когда-нибудь задумывались, как развлекают себя такие удивительные хищники, как дальневосточные леопарды? Национальный парк «Земля леопарда» приоткрыла завесу тайны и поделилась уникальным видео, на котором животное устроило небольшую игру. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«На самом деле – это уникальное видео, на котором дальневосточный леопард по имени Лорд проявляет особое поведение. Сначала он оставил на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усилил собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом же месте незатейливую игру», – рассказали специалисты парка.

Именно так хищники показывают остальным животным, кто хозяин территории.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ученые приморского нацпарка «Земля леопарда» наконец-то смогли подтвердить свои догадки о том, что редко появляющийся в объективах камер леопард под номером Leo 99F является самкой. Она появилась со своими котятами.

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