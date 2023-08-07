Звонили со Следственного комитета: новые детали о поджоге военкомата в Находке

Мужчину задержали, проверка продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, который пытался поджечь военкомат в Находке, оказался 52-летним матросом судоходной компании. Источник редакции «Комсомольской правды – Владивосток» раскрыл некоторые детали того дня. Подробности – в материале.

Оказалось, что мужчине позвонили якобы со Следственного комитета, но сказать точно, были ли это жители Украины, он не может. Неизвестные убедили приморца «помочь» им, совершив поджог военкомата.

Подозреваемый свою вину отрицать не стал и во всем сознался, однако проверка не закончена, специалистам по-прежнему предстоит узнать мотивы мужчины.

Напомним, что поджог военкомата в Находке произошел в ночь на 2 августа. Никто не пострадал, так как здание попросту не загорелось.

Отметим, что это не первый подобный случай, который произошел в России. Неизвестные звонят жителям страны, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, после чего просят помощи или уверяют, что кто-то ворует деньги адресатов.

Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев рассказывал, кто и для чего звонит россиянам.

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