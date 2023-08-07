Уговорил вернуться и опять избил: жительница Приморья пожаловалась на своего мужа

Женщина просит приморцев помочь ей с квартирой и поиском адвоката. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередная история о семейном насилии расходится по соцсетям Приморья. Женщина Елена (здесь и далее имена изменены) рассказала в одном из телеграм-каналов, что после нескольких лет жизни решила расстаться с мужем и забрать маленького ребенка, однако закончилось все не лучшим образом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Причина расставания банальна – мужчина прикладывался к бутылке и в нетрезвом виде начинал неадекватно себя вести по отношению к жене и ребенку. Не выдержав такого отношения к себе и маленькому сыну, она переехала из Владивостока в Артем, сняла комнату в общежитии, нашла работу и планировала подать на развод. Вдали от мужа она жила три месяца, но тому каким-то образом удалось уговорить Елену начать все с начала.

Но кто же знал, что «начать сначала» предвещало не мирный быт, а очередные оскорбления и избиения. По словам женщины, 1 августа супруг бил ее кулаками и бутылкой спиртного, из которой пил. Позже Елена обратилась в больницу, где ей диагностировали огромное количество гематом по всему телу – на ногах, руках, ключице. После этого она вместе с сыном вновь вернулась в Артем.

Последствия избиений. Фото: telegram-канал @NBS24.

Однако на избиениях мужчина не остановился и продолжил донимать женщину. Как уверяет пострадавшая, 3 августа он явился к ней в общежитие, разбил окна в комнате, телефон и ноутбук. После этого позвонил подруге жены, у которой в этот момент находился сын, и убедил привезти его, после чего посадил ребенка в машину и увез. Предположительно, сейчас они находятся во Владивостоке.

Без ноутбука и телефона Елена лишилась работы, а затем и комнаты в общежитии, на время ее к себе приютила подруга. Женщина просит неравнодушных помочь ей найти недорогое съемное жилье площадью от 32 квадратных метров и хорошего юриста – она намерена бороться за то, чтобы ребенок жил с ней.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю «Комсомолке» рассказали, что полицейские знают о ситуации и проводят проверку.

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