Бывшие участницы стендап клуба во Владивостоке заявили, что их насиловал организатор

Девушки рассказали свои истории корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Героини нашего материала – Елизавета, Татьяна и Светлана (здесь и далее все имена изменены) в трудный период жизни нашли отдушину в популярном во Владивостоке комедийном проекте Stand-Up VL. Любовь зрителей, сцена, шутки – красивая позитивная картинка, которая, казалось бы, так вовремя нарисовалась в их судьбе. Вот только цена за реализацию себя в юмористической сфере оказалась слишком велика. Теперь девушки наблюдаются у психологов и психиатров, винят они в этом организатора стендап-мероприятий Антона. По их словам, он через манипуляции, шантаж и подрыв статуса в коллективе прибегал к харасменту, склонял их к сексу. При этом девушки долгое время все скрывали. Не подозревая, что в своей беде они не одиноки. Сейчас добиться справедливости нашим собеседницам помогает руководитель юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Об истории я узнал от своих знакомых, которые связаны с этой юмористической тусовкой. Девушки обращались за помощью к человеку из правоохранительных органов, который сказал, что состава преступления якобы нет. Я рассказал все своим коллегам, и мы решили взяться за дело, потому что считаем, что сами пострадавшие не справятся», – рассказал корреспонденту Дмитрий.

Меня заметили

Одной из жертв Антона, по ее словам, стала Елизавета. Как девушка рассказала корреспонденту «Комсомолки», переехала она во Владивосток из южной части России, поступила в ДВФУ. Рядом с ней не было родственников и близких друзей, на тот момент она хорошо общалась лишь с одной сокурсницей (которая, как выяснится позже тоже была жертвой харасмента, но при этом позвала подругу в стэндап).

В 2020 году в стране объявили карантин, что сильно подкосило психологическое состояние девушки. Она чувствовала одиночество, от которого не могла избавиться, и тогда ее сокурсница предложила попробовать свои силы в стендапе. Первое выступление оказалось удачным, Лиза почувствовала уверенность и продолжила выходить на сцену.

После очередного выступления к девушке подошел Антон. Симпатичный мужчина на вид лет 30, которого природа не обделила харизмой. С первых же минут разговора он начал расспрашивать Елизавету о ее семье, родном городе, а также о довольно личных темах, связанных с сексуальной жизнью, но тогда ей это не показалось странным.

Спустя сутки после первого знакомства Антон позвал Елизавету к себе под предлогом разговора о творчестве и юморе. Надо же, как здорово, человек, который имеет авторитет в этой тусовке заметил в ней талант. Каких-либо опасений у девушки не было, так как мужчина – известная в Приморье личность.

Сексуальное домогательство произошло после третьей встречи. По словам девушки, Антон предложил ей остаться переночевать у него после беседы до 4 утра. Стоит отметить, что девушка не отказалась заночевать у мужчины. Теперь рассказывает, что не понимает почему, ничего плохого не ждала, а ночью почувствовала чужие прикосновения.

«Я притворилась, что сплю, хотя мое сердце выпрыгивало от страха. В моменты, когда мне страшно, я застываю на месте и не могу никак реагировать», – объяснила Лиза.

«Это ты во всем виновата»

После этой ночи Антон стал обвинять в случившемся именно девушку, но при этом продолжал приглашать к себе, пытался сблизиться и говорил, что хочет от нее детей.

Елизавета не могла ему ни в чем отказать, так как боялась попасть под так называемую «санкцию одиночки» и стать изгоем в компании. Если коротко: делаешь что-то не в угоду Антону – от тебя отворачивается весь коллектив. Такие «правила». В конце концов ему удалось лишить ее невинности.

«Я испугалась. Я пребывала в постоянной тревоге, так как регулярное приглашение приехать под любым предлогом означало обязательные долгие разговоры с давлением, домогательства и, в последствии – секс. О случившемся я никому не рассказывала, Антон запрещал», – поделилась девушка.

Несмотря на все это, Лиза зачем-то продолжала к нему приезжать. Объяснить это она не может, ссылаясь на слабую волю из-за трудного периода в жизни и страха остаться совершенно одной без любимого дела и общения в новом городе.

Из этого кошмара девушка выбралась благодаря друзьям в 2021 году, а в 2022 ей пришлось обратиться к специалистам, так как после сексуальных контактов с Антоном у нее часто случались истерики. До сих пор она наблюдается у психолога и психиатра и принимает лекарства.

Стала изгоем из-за отказа

Теперь расскажем историю второй пострадавшей – Татьяны. Как она уверяет сама, заметил он ее на первой игре КВН, когда той было 14 лет, и сразу же начал осыпать комплиментами, а через год пригласил в свою стендап тусовку. После этого руководитель проекта стал часто писать Тане, рассказывал про свои эротические сны с ее участием и уверял, что она будет хорошей мамой. Поведение мужчины ей показалось странным, потому что у них была большая разница в возрасте.

Когда Антон впервые пригласил Таню встретиться и отредактировать ее материал перед выступлением, девушка испугалась, однако ее желание выйти на сцену оказалось сильнее страха.

В 16 у Тани появились отношения, что, по ее словам, не понравилось Антону: на протяжении 12 часов он ругал ее за половую связь с парнем, но дать отпор она не могла, боялась, что тогда ее карьера комика окажется под угрозой.

В разговорах Антон расспрашивал о семье девушки, настраивал против парня, а в какой-то момент приказал раздеться:

«Я испугалась, но от страха не могла ничего сделать. Несмотря на мои слезы, произошел половой акт, которого я не хотела. Он убеждал меня, что все хорошо, и поддавшись его манипуляциям, я сама в это поверила. Позже такое случалось регулярно: он доводил меня до истерик, после чего укладывал в постель».

Несмотря на то, что руководитель организации позволял себе подобное поведение с несовершеннолетними, Таня позвала в команду Лизу. Убедила ее, что здесь девушку ждет крутой коллектив, возможность заявить о себе и раскрыть талант. Надеясь, что с подругой ничего подобного не случится. За все это ей теперь очень стыдно.

Однажды Татьяна, как она говорит, отказала Антону в интимной близости, после чего буквально стала изгоем в коллективе. Что сказал им руководитель – неизвестно, но с девушкой больше никто не общался, в том числе и ее сокурсница. Напоследок ей выдали грамоту «за большой вклад в коллектив» и сказали прямо: это за то, что ты привела Лизу.

Поучаствовав еще в нескольких играх в КВН, Таня бросила юмор. Любая, даже самая безобидная шутка напоминала ей об Антоне и его последователях, а они были везде. Например, на одном выезде организатора стэндап тусовки приставили к команде девушки, как художественного руководителя. И он, по ее словам, пытался настроить коллектив так, чтобы они шутили неприличные шутки именно о ней. Казалось бы – не трагедия, но представьте состояние и без того пострадавшего подростка. Вся ситуация сильно пошатнула психическое здоровье девушки, и она до сих пор наблюдается у специалиста. Покинуть организацию она смогла весной 2022 года.

Наша собеседница добавила, что ситуация с деньгами в Stand-Up VL была сложной. Когда она снимала по три-четыре мероприятия в неделю, получала всего лишь 500 рублей один раз в месяц. Как уверяют собеседницы, с них требовали 25% от суммы, заработанной на творчестве. Такое случалось, если ребята работали вожатыми в лагерях КВН или выступали на корпоративах. И что тогда всех держало? Неужели в команде находились лишь подавленные личности с разбитой психикой, или они составляли большинство коллектива, а тех, кого «не трогали», закрывали глаза в надежде стать звездами стэндапа?

Нескончаемый ад

Как мы и говорили, пострадавших было больше, еще одной стала Светлана. Она познакомилась с Антоном в 20 лет, в 2020 году – в не самый лучший период своей жизни, тогда у нее не складывались отношения с семьей, друзей и подруг не было. Он предложил девушке выступить ведущей, но перед этим нужно было написать юмористический материал и показать его мужчине – это так называемая редактура.

Во время беседы в квартире Антона он постоянно расспрашивал Свету о ее семье и младшей сестре, даже зачем-то просил показать ее фотографию. В итоге беседа обернулась домогательствами:

«Он хотел меня поцеловать, но я отказала, так как испугалась, тогда он начал раздевать меня. От страха я не могла ничего делать, кроме как плакать и просить его остановиться, но половой акт все-равно произошел. В дальнейшем он под разными предлогами уговаривал меня приехать к нему и каждый раз все заканчивалось интимной близостью без моего согласия, но я об этом молчала».

И вновь непонятно, почему зная заранее, чем все обернется, девушка соглашалась на встречи? В итоге Света потеряла спокойный сон, часто плакала и была в подавленном состоянии, но родителям о происходившем с ней ужасе рассказать не решилась. А когда поделилась сокровенными переживаниями в коллективе, получила ответ, что вес через это проходят. Позже ребята из тусовки и вовсе стали унижать ее и зло шутить.

«Тогда это ощущалось как нескончаемый ад. Хотелось убежать, но это было невозможно. Я была в отчаянии и апатии. Но после осознания масштаба всего происходящего я ушла в конце 2022 года. Мне было сложно переживать это все, сейчас со мной все хорошо».

Мнение психолога

На вопрос, почему же девушки продолжали приходить к мужчине снова, хотя подозревали, чем закончатся их встречи, редакции ответила психолог Анастасия Горохова.

– Есть несколько причин. Первая – информационное поле, в котором росли девочки. В наше время рекламируется и приветствуется легкий заработок с помощью подобных мероприятий, как стендап. Еще один аспект – инфантилизм и неумение защищать свои границы. Ребенок учится говорить «нет» в 3-4 года, но если ему не позволяют проявлять себя, отстаивать свое «я», то в будущем он не может сохранить свою зону комфорта. Девочки надеялись, что это поможет им достичь быстрого успеха, узнаваемости и денег, которые им были необходимы.

Психолог отметил, что, судя по данным от девушек, Антон вступал в интимную связь и с несовершеннолетней.

– Это преступление, совершенное против лица, находящегося в заведомо зависимом состоянии без возможности противостоять. Стоит сказать пару слов и про мужчину. В качестве жертв он выбирал эмоционально неустойчивых девушек, которым важно чужое мнение. Зачастую такие люди в детстве сами подвергались той или иной форме насилия, в том числе и сексуальной.

Решит следствие

Все трое пострадавших обратились в следственные органы в этом году, так как считали, что у них не хватит сил самостоятельно разобраться в ситуации:

«Когда мы изначально обратились в полицию через знакомых, нам сказали, что писать заявления нет смысла. Мы были одни, без поддержки, но сейчас нам помогает целая команда юристов», – поделилась Татьяна.

В итоге заявления отправили в Следственный комитет по Приморью. Редакция обратилась за официальным комментарием. В СК подтвердили, что проводится проверка, материалы переданы в отдел по Первореченскому району.

По мнению представителей потерпевших (Дмитрия Качана, Марии Смирновой и Олеси Бычиной), выводы делать пока рано, перспективы дела неоднозначные:

«Все будет зависеть не только от нашей работы, но и от правоохранительных органов. Мы очень надеемся, на то, как следственные органы отнесутся к данным заявлениям. Со своей стороны, мы стараемся предоставить все материалы, которые подтвердят наши слова, переписки, голосовые, возможно видеозаписи, характеризующие его личность. О наказании пока ничего сказать нельзя, сначала необходимо определиться с составом преступления, хотя основания для привлечения к уголовной ответственности, как нам кажется, есть, но по этому вопросу, лучше довериться компетентным органам».

Получить комментарий самого Антона редакции пока не удалось, но мы будем рады узнать его версию.

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