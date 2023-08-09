Врач инфекционист из Приморья рассказала, как уберечься от летних болезней

Иногда летний отдых может обернуться серьезной болезнью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летний период – это отпуска, море, выезды на природу, свежие фрукты и овощи. И также это традиционный всплеск так называемых «летних инфекций», особенно у детей. О том, какие болезни подстерегают летом, как предотвратить и что делать, если ребенок все же заболел на отдыхе, рассказала заведующая педиатрическим отделением Владивостокской детской поликлиники №5, врач инфекционист Мария Тучина.

– Есть ли летние и зимние инфекции, можно ли говорить о временных сезонных инфекциях?

– Как такового деления на «летние» и «зимние» нет. Но кишечные инфекции, ротавирус, энтеровирус, норовирус – преобладают конечно летом, в сезон шашлыков, отдыха на море или в лесу. В большинстве случаев они передаются воздушно-капельным путем от человека к человеку, и через воду – в неразрешенных Роспотребназдзором местах для купания можно найти кишечную палочку, стафилококк, энтеровирус.

– Какая симтоматика, что должно насторожить родителей?

– Инкубационный период у ротавируса от 14 часов до 4 дней, у норовируса от 4 часов до 2 дней. Они могут характеризоваться подъемом температуры, болью в животе, тошнотой и в некоторых случаях сыпью. У маленьких детей вы заметите изменения в поведенческой реакции, полный отказ от еды. Возможны катаральные проявления – заложенность носа, покашливание.

заведующая педиатрическим отделением Владивостокской детской поликлиники №5, врач инфекционист Мария Тучина. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– А как отличить солнечный удар от инфекции вирусной природы?

– Солнечный удар развивается очень быстро и длится недолго, характеризуется в первую очередь головной болью и тошнотой. В этом случае все симптомы проходят после приема жаропонижающего, при инфекции лучше от него не станет.

– Какие меры профилактики и предосторожности? На что нужно обращать внимание родителям?

– В первую очередь гигиена, это действительно «болезни грязных рук». Еда, которую вы берете с собой на отдых, должна быть помыта дома, в крайнем случае, используйте для этого воду из бутылки. Не нужно мыть фрукты и овощи в речной или морской воде, это увеличит шансы на инфицирование. Необходимо внимательно относиться к скоропортящимся продуктам – если вы берете с собой мясо, оно должно быть приготовлено в самое ближайшее время. Ни в коем случае не позволяйте ребенку пить воду в реке или море, следите, чтобы он не проглотил ее случайно. Начните с себя, подавайте пример мытьем рук и внимательным отношением к питанию. Также детям делают прививки, которые дают защиту от тяжелых форм ротавируса на три года.

– Чем опасны такие инфекции для маленьких детей?

– Ротавирус всегда вызывает обезвоживание, что особенно опасно для ребенка. Может наступить стадия интоксикации, острая почечная недостаточность, судороги, вплоть до летального исхода.

В глобальном смысле, такие заболевания лучше постараться не допускать у детей младше двух лет – в этом возрасте формируется иммунная система. А кишечник это самый большой иммунный орган, и после его поражения на восстановление уйдет минимум полгода. Даже если посмотреть на статистику – после перенесенной ротавирусной инфекции ребенок всегда переходит в группу часто болеющих детей.

– Что делать в первую очередь, если все же ребенку стало плохо?

– В любом случае нужно вызывать врача, самостоятельно вы не вылечите кишечную инфекцию. Сейчас в детских учреждениях работает дежурная служба, каждый день до 18 часов – это инфекционный кабинет, куда можно попасть без записи. Есть скорая медицинская помощь. Есть круглосуточный стационар в детском инфекционном отделении.

Пока ожидаете медицинскую помощь, можно дать жаропонижающее и обильное питье. Вместо воды лучше выпить раствор, восстанавливающий водно-электролитный баланс.

– А если вы уехали в поход, дальнее путешествие? Не всегда есть рядом больницы

– Если у вас нет медицинского образования, я бы вообще не рекомендовала ехать далеко с детьми младше двух с половиной лет, особенно надолго. Лучше перестраховаться и избежать плохих последствий.

Почти в каждом населенном пункте в крае сейчас есть ФАП, советую заранее подготовиться и узнать, где располагается ближайший к вашему месту отдыха. Не нужно рассчитывать на чудо, при первых симптомах лучше отправиться в больницу.

Отметим, что за 2022 год на развитие здравоохранения правительством Приморского края направлено более 50 миллиардов рублей. А за последние 5 лет оборудовали 56 ФАПов и врачебных амбулаторий в отдаленных населенных пунктах, в почти 270 учреждениях здравоохранения был проведен капитальный ремонт.

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