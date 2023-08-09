В городе модернизируют важные коммунальные объекты инфраструктуры. Фото: Вадим ПОПОВ

Ремонт подпорных стен продолжается во Владивостоке. Первоочередное внимание специалисты уделяют конструкциям, которые находятся в аварийном состоянии. В этом году модернизацию проведут на семи объектах, также уже есть планы на 2024 год.

По словам специалистов управления городской среды администрации Владивостока, ремонт подпорных стен намечен по следующим адресам: Уборевича, 6, Пушкинская, 52, Баляева, 35, Океанский проспект, 83, Гризодубовой, 53, и Крыгина, 1. На данный момент строители закончили работы на Котельникова в районе остановки «Школа милиции».

«Объект возвели из новых бетонных плит. Сейчас ремонт там полностью завершен. Длина обновленной подпорной конструкции составляет девять метров, высота – три метра», – отметили в управлении.

Кипят работы в разных районах. Фото: vlc.ru

Ударными темпами работает бригада и на Пушкинской, 52. Согласно договору, подрядчик должен возвести 41 метр новой конструкции из блоков и отремонтировать 36 железобетонных подпорок.

Приступили к благоустройству стены и в центре города – на Уборевича. Ее длинна примерно 20 метров. Сотрудники МКУ «Зеленый Владивосток» сейчас восстанавливают наружный слой конструкции. Работы планируется завершить в этом месяце.

Стоит отметить, что новая подпорная стена появится в районе Толстого, 25. Ее оборудуют в рамках комплексного ремонта улицы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас проводятся земельные работы для расширения проезжей части до шести метров. После начнется строительство самой «подпорки».

На Толстого сейчас расширяют дорогу. Фото: vlc.ru

Также ранее «КП-Владивосток» рассказывала, что запланирован капитальный ремонт стены на Калинина, 111. Во время рабочей поездки по Первомайскому району мэр Константин Шестаков лично побывал на объекте. Силами дорожной службы в ближайшее время демонтируют аварийные блоки и уберут часть грунта, чтобы избежать обвала. Глава города поручил профильному управлению разработать проект и планировать комплексные работы по возможности на следующий год.

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