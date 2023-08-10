Генеральный директор АО «СПЕЦСУ» ответил на самые частые вопросы о ремонте дорог в Приморье

В этом году дорожники продолжают работать, не сбавляя темпов. Фото: АО «СПЕЦСУ»

За последние пять лет в Приморском крае построено и реконструировано около 40 километров трасс и восстановлено более 720 километров региональных дорог. В этом году дорожники продолжают работать, не сбавляя темпов, основной упор – на модернизацию мостов, так как многие конструкции изношены и попросту не выдерживают. Только в рамках национального проекта «БКД» специалисты отремонтируют 15 сооружений на краевых дорогах. О том, с чем сталкиваются в процессе строительства мостов и дорог работники, о мерах по уменьшению пробок и планах рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Иван Зайченко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Иван Олегович, один из самых часто задаваемых в последнее время вопросов – участок ремонта на трассе Раздольное-Хасан, популярное направление с учетом летнего сезона. Как там продвигаются работы, когда планируется закончить?

– Да, про работы на этом участке были нарекания, речь о не очень комфортном проезде – после интенсивных дождей и активного движения автомобилей дорога разбилась. Мы отреагировали на обращения, на днях посещал участок с инспекцией вместе с Алексеем Игнатенко, министром транспорта Приморского края. Сейчас уже проезд лучше, но отдельная просьба соблюдать скоростной режим пока идут работы. Такой масштабный ремонт, с водоотведением и с заменой земляного полотна – это продолжительный процесс, к тому же из-за долгого дождливого периода задержалась укладка асфальта. Как только позволила погода, мы вернулись к асфальтированию, уже провели дополнительную подсыпку по участкам с грунтом. Засыпаем щебеночно-песчаную смесь, стараемся сделать проезд комфортнее. Задействовали дополнительную технику – работает два грейдера, два катка, два экскаватора, один бульдозер и асфальтоукладочный комплекс. Планируем нижний слой дороги закончить до конца месяца, если не будет дождей.

– Похожая ситуация была на улице Давыдова во Владивостоке, тоже разбилась дорога, отремонтированная по нацроекту «Безопасные качественные дороги»

– Тоже дождь. Дорога не разбилась, работы выполнялись качественно, асфальтобетонное покрытие разрушилось рядом с коллектором, собирающим сточные воды, который забился мусором в результате ливней. Из-за гидроудара вода подмыла асфальт.

Ремонт дороги на Давыдова. Фото: Правительство Приморского края

– К слову про Владивосток, вы ведь в этом году занимаетесь не только краевыми дорогами, но и городом?

– Да, на Шуйской и Волжской работы по строительству мостового сооружения, основному проезду и тротуарам уже завершены. Сейчас продолжаем ремонт от моста в сторону проспекта 100-летия по улице Волжской. Вот, например, закончили разборку существующей дороги, засыпали ее щебеночно-песчаной смесью. Планируем в ближайшее время закрыть ее полностью асфальтом. Есть тоже свои проблемы, есть отзывы, что долго строили мост – на самом деле приступили к работам в феврале, закончили уже в июле. Сейчас по нему можно ездить, но пока лучше объезжать, потому что работы продолжаются. Уже приступили к установке освещения. Из проблем, с которыми столкнулись – необходимо было укрепить русло камнем, перед тем как приступать к монтажу пролетных строений. Это долгая кропотливая работа, без которой нельзя было продвинуться дальше.

– Еще проведена большая работа на Нейбута, Калинина и улице Толстого?

– Все эти улицы в заключительной стадии ремонта, уже есть тротуары, освещение, верхний слой покрытия. Где-то и разметка нанесена. Сейчас ждем заключения от заказчиков и общественных наблюдателей, после устранения замечаний, если они будут, дороги введем в полноценную эксплуатацию.

Ремонт на Калинина. Фото: Правительство Приморского края

– Один из частных вопросов, поступающих в Центр управления регионом касательно ремонта – дорога на Шамору, когда можно будет ездить к месту отдыха без пробок?

– Бухта Лазурная представляет собой два участка ремонта дороги – это подъезд к бухте и дорога Владивосток-Артем. В этом году столкнулись с тем, что после весны техническое задание и запланированные работы поменялись кардинально – появились новые трещины и дефекты на полотне, поэтому необходимо менять основание дороги – объемы работ возросли в разы. Дождливое лето опять же не всегда позволяло полноценно работать, сейчас стараемся не мешать движению транспорта отдыхающих – ремонтируем только ночью, даже в будние дни. Я лично мониторю проезд – открытого полотна там не оставляем, выравниваем дорогу сразу в процессе работ. Необходимо восстановить 5 километров дороги, поэтому по срокам судить рано – по контракту мы должны закончить в октябре.

– Вернемся к работам в крае, а точнее к ремонту мостов. Какие сейчас объекты охвачены?

– Через Петровку на подъезде к Большому Камню – там мы заасфальтировали объезд, чтобы минимизировать пробки и планируем до конца августа полностью завершить мостовое сооружение и разгрузить движение. Мост через реку Шкотовка – здесь большой объем по бурению, мы делаем полностью полотно и новые подходы, также как на реке Илистой. Здесь сдача планируется в следующем году. Еще один мост через реку Суходол в Шкотовском районе – он недавно рухнул, до конца этого года будет запасная дорога, как только перезапустим на нее движение – сможем приступить к бурению. Железобетонные изделия для него уже заказали, чтобы сразу монтировать после завершения бурильных работ. А мост через Царевку уже сдали, раньше срока, осталось закончить разметку.

– Есть ли объекты, где проблемы связаны не только с погодой? С какими препятствиями еще сталкиваетесь?

– Конечно, есть еще поломки техники, проблемы с логистикой и доставкой материалов, человеческий фактор. Кадры – большая проблема, мы всегда приглашаем специалистов ремонта дорог, привлекаем из других регионов, предоставляем жилье. Тем не менее погода прежде всего – если месяц дождей, как было в начале этого лета, то пересматриваются все сроки.

Если вы хотите работать в дорожном строительстве, или у вас есть вопросы по текущему ремонту – вы всегда можете обратиться к нам в телеграм-канал.

Отметим, что, по словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, транспорт и дорожное строительство являются одними из основных векторов развития региона. Вопросы модернизации дорожной сети решаются системно. Ежегодно в регионе реконструируют важнейшие транспортные артерий сразу по нескольким программам: нацпроекту «Безопасные качественные дороги», краевой профильной программе, с помощью муниципальных средств.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.