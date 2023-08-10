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Владивосток10 августа 2023 1:42

Генеральный директор АО «СПЕЦСУ» ответил на самые частые вопросы о ремонте дорог в Приморье

Специалист рассказал, когда закончатся работы на туристических маршрутах, что мешает ремонту и как восстанавливают мосты
Елизавета ЕНИНА
В этом году дорожники продолжают работать, не сбавляя темпов. Фото: АО «СПЕЦСУ»

В этом году дорожники продолжают работать, не сбавляя темпов. Фото: АО «СПЕЦСУ»

За последние пять лет в Приморском крае построено и реконструировано около 40 километров трасс и восстановлено более 720 километров региональных дорог. В этом году дорожники продолжают работать, не сбавляя темпов, основной упор – на модернизацию мостов, так как многие конструкции изношены и попросту не выдерживают. Только в рамках национального проекта «БКД» специалисты отремонтируют 15 сооружений на краевых дорогах. О том, с чем сталкиваются в процессе строительства мостов и дорог работники, о мерах по уменьшению пробок и планах рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Иван Зайченко.

Иван Зайченко.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Иван Олегович, один из самых часто задаваемых в последнее время вопросов – участок ремонта на трассе Раздольное-Хасан, популярное направление с учетом летнего сезона. Как там продвигаются работы, когда планируется закончить?

– Да, про работы на этом участке были нарекания, речь о не очень комфортном проезде – после интенсивных дождей и активного движения автомобилей дорога разбилась. Мы отреагировали на обращения, на днях посещал участок с инспекцией вместе с Алексеем Игнатенко, министром транспорта Приморского края. Сейчас уже проезд лучше, но отдельная просьба соблюдать скоростной режим пока идут работы. Такой масштабный ремонт, с водоотведением и с заменой земляного полотна – это продолжительный процесс, к тому же из-за долгого дождливого периода задержалась укладка асфальта. Как только позволила погода, мы вернулись к асфальтированию, уже провели дополнительную подсыпку по участкам с грунтом. Засыпаем щебеночно-песчаную смесь, стараемся сделать проезд комфортнее. Задействовали дополнительную технику – работает два грейдера, два катка, два экскаватора, один бульдозер и асфальтоукладочный комплекс. Планируем нижний слой дороги закончить до конца месяца, если не будет дождей.

Похожая ситуация была на улице Давыдова во Владивостоке, тоже разбилась дорога, отремонтированная по нацроекту «Безопасные качественные дороги»

– Тоже дождь. Дорога не разбилась, работы выполнялись качественно, асфальтобетонное покрытие разрушилось рядом с коллектором, собирающим сточные воды, который забился мусором в результате ливней. Из-за гидроудара вода подмыла асфальт.

Ремонт дороги на Давыдова.

Ремонт дороги на Давыдова.

Фото: Правительство Приморского края

К слову про Владивосток, вы ведь в этом году занимаетесь не только краевыми дорогами, но и городом?

– Да, на Шуйской и Волжской работы по строительству мостового сооружения, основному проезду и тротуарам уже завершены. Сейчас продолжаем ремонт от моста в сторону проспекта 100-летия по улице Волжской. Вот, например, закончили разборку существующей дороги, засыпали ее щебеночно-песчаной смесью. Планируем в ближайшее время закрыть ее полностью асфальтом. Есть тоже свои проблемы, есть отзывы, что долго строили мост – на самом деле приступили к работам в феврале, закончили уже в июле. Сейчас по нему можно ездить, но пока лучше объезжать, потому что работы продолжаются. Уже приступили к установке освещения. Из проблем, с которыми столкнулись – необходимо было укрепить русло камнем, перед тем как приступать к монтажу пролетных строений. Это долгая кропотливая работа, без которой нельзя было продвинуться дальше.

Еще проведена большая работа на Нейбута, Калинина и улице Толстого?

– Все эти улицы в заключительной стадии ремонта, уже есть тротуары, освещение, верхний слой покрытия. Где-то и разметка нанесена. Сейчас ждем заключения от заказчиков и общественных наблюдателей, после устранения замечаний, если они будут, дороги введем в полноценную эксплуатацию.

Ремонт на Калинина.

Ремонт на Калинина.

Фото: Правительство Приморского края

Один из частных вопросов, поступающих в Центр управления регионом касательно ремонта – дорога на Шамору, когда можно будет ездить к месту отдыха без пробок?

– Бухта Лазурная представляет собой два участка ремонта дороги – это подъезд к бухте и дорога Владивосток-Артем. В этом году столкнулись с тем, что после весны техническое задание и запланированные работы поменялись кардинально – появились новые трещины и дефекты на полотне, поэтому необходимо менять основание дороги – объемы работ возросли в разы. Дождливое лето опять же не всегда позволяло полноценно работать, сейчас стараемся не мешать движению транспорта отдыхающих – ремонтируем только ночью, даже в будние дни. Я лично мониторю проезд – открытого полотна там не оставляем, выравниваем дорогу сразу в процессе работ. Необходимо восстановить 5 километров дороги, поэтому по срокам судить рано – по контракту мы должны закончить в октябре.

Вернемся к работам в крае, а точнее к ремонту мостов. Какие сейчас объекты охвачены?

– Через Петровку на подъезде к Большому Камню – там мы заасфальтировали объезд, чтобы минимизировать пробки и планируем до конца августа полностью завершить мостовое сооружение и разгрузить движение. Мост через реку Шкотовка – здесь большой объем по бурению, мы делаем полностью полотно и новые подходы, также как на реке Илистой. Здесь сдача планируется в следующем году. Еще один мост через реку Суходол в Шкотовском районе – он недавно рухнул, до конца этого года будет запасная дорога, как только перезапустим на нее движение – сможем приступить к бурению. Железобетонные изделия для него уже заказали, чтобы сразу монтировать после завершения бурильных работ. А мост через Царевку уже сдали, раньше срока, осталось закончить разметку.

Есть ли объекты, где проблемы связаны не только с погодой? С какими препятствиями еще сталкиваетесь?

– Конечно, есть еще поломки техники, проблемы с логистикой и доставкой материалов, человеческий фактор. Кадры – большая проблема, мы всегда приглашаем специалистов ремонта дорог, привлекаем из других регионов, предоставляем жилье. Тем не менее погода прежде всего – если месяц дождей, как было в начале этого лета, то пересматриваются все сроки.

Если вы хотите работать в дорожном строительстве, или у вас есть вопросы по текущему ремонту – вы всегда можете обратиться к нам в телеграм-канал.

Отметим, что, по словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, транспорт и дорожное строительство являются одними из основных векторов развития региона. Вопросы модернизации дорожной сети решаются системно. Ежегодно в регионе реконструируют важнейшие транспортные артерий сразу по нескольким программам: нацпроекту «Безопасные качественные дороги», краевой профильной программе, с помощью муниципальных средств.

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