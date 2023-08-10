Во Владивостоке на перекрестке Семеновская – Алеутская вернули старую схему движения

На перекрестке выполнили основные мероприятия. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Движение от стадиона «Динамо» до Океанского проспекта напрямую по улице Семеновской во Владивостоке отменили. Новую схему на сложном участке дороги запустили в тестовом режиме 31 июля, специалисты ЦОДД рассказали, почему вернулись к старой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам директора Центра организации дорожного движения Владивостока Александра Гревцева, по данным мониторинга, новое направление оказалось востребованным у водителей, однако появились некоторые нюансы:

«Из-за несоблюдения правил проезда перекрестков до окончания реконструкции решено временно вернутся к старой схеме движения. В ближайшее время на улице Семеновской будет размещен предписывающий знак «Движение направо».

Пока что движение на перекрестке регулируют светофоры, и те, кто едет от стадиона «Динамо», могут повернуть только направо.

В ГИБДД добавили, что максимальная эффективность от новой схемы будет достигнута тогда, когда ПДД будут соблюдать все водители. Во время тестового режима автомобилисты игнорировали сигналы светофоров, выезжали на перекресток, не завершали маневры и блокировали движение.

«Аналогичные ситуации фиксировались на перекрестках Океанского проспекта и Фонтанной, Океанского проспекта и Прапорщика Комарова. Просим автомобилистов строго соблюдать требования ПДД. В свою очередь для фиксации правонарушений и привлечения к административной ответственности водителей ЦОДД установит на этих участках автоматические комплексы фотовидеофиксации», – отметил врио заместителя командира роты, старший лейтенант полиции Семен Мухин.

В мэрии Владивостока отметили, что на перекрестке выполнили основные мероприятия: ликвидировали избыточную ширину, обустроили безопасные остановки, установили дополнительные светофоры. Когда реконструкция завершится, специалисты ЦОДД возобновят прямое движение от «Динамо» по Семеновской и Океанскому проспекту.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.