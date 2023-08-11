Ювелирные украшения и овощи с грядки: в столице Приморья откроются официальные площадки уличной торговли

Приморцы смогут купить продукцию местных производителей на ярмарках. Фото: Евгения ГУСЕВА

12 и 13 августа организованные площадки уличной торговли откроются сразу в нескольких районах Владивостока. При этом ярмарки выходного дня в этот раз будут крайне разнообразные –от свежих овощей с грядки до сувениров и ювелирных украшений ручной работы. Так что купить товары на любой вкус и цвет смогут все желающие.

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, продовольственные ярмарки пройдут 12 и 13 августа с 9:00 до 20:00.

Так, в субботу и воскресенье развернется традиционная торговля недалеко от кольца Третьей Рабочей, в районе улицы Жигура, 2б.

12 августа ярмарку организуют в центре города, в районе вокзала, на Верхнепортовой, 2г.

В воскресенье, 13 августа, покупатели смогут посетить площадки на Басаргина, 15 и на Полярной, 1.

Традиционно на ярмарках по доступной цене будут продавать сезонные овощи и ягоду, зелень, молочную и мясную продукцию и другие товары местных фермеров. Кстати, приморские продовольственные товары можно купить не только в выходные дни. Торговля на Русской, 68/1, и на Пихтовой, 8, осуществляется ежедневно.

Еще одна площадка, о которой стоит упомянуть – выставка-продажа «Дружелюбный маркет», которая откроется в Парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной. Здесь можно будет полюбоваться на украшения ручной работы от мастеров города, и, конечно же, приобрести их. Также на ярмарке 12 и 13 августа с 10 до 18 часов можно купить вязаные изделия, головные уборы, значки и другие произведения местных умельцев.

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