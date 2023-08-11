Пчеловоды Приморья и Китая обменялись опытом

Следующим летом российские производители меда ждут китайских коллег в гости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские и китайские пчеловоды договорились обмениваться опытом по производству меда и его побочных продуктов и заняться совместным изучением и скрещиванием пчел разных видов для получения наиболее продуктивных и устойчивых к болезням насекомых. Соглашение об этом подписали в провинции Цзилинь местный институт пчеловодства и Союз пчеловодов Приморского края.

О подробностях сотрудничества и том, что делается для развития отрасли в Приморье, «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал председатель краевого союза пчеловодов Рамиль Еникеев.

По приглашению китайской стороны российские специалисты летом посетили несколько китайских провинций. В соседней с Приморьем провинции Цзилинь они подписали соглашение о сотрудничестве с местным институтом пчеловодства. В Китае именно такие институты объединяют людей, занимающихся производством меда. Приморские пчеловоды осмотрели китайские пасеки, познакомились с технологиями производства сладкого продукта в соседней стране. По словам специалистов, сторонам есть чему друг другу поучиться.

Следующим летом российские производители меда ждут китайских коллег в гости. Пчеловоды соседней страны заинтересованы в знакомстве с приморскими особенностями получения продукта. Ведь наш край отличается от всех остальных территорий тем, что около 98% меда здесь собирается с дикорастущих растений. В России и мире таких территорий осталось очень мало.

В провинции Чжэцзян, расположенной на юго-востоке Китая, российские пчеловоды подписали соглашение с бюро по развитию науки и техники города Нинбо о проведении исследований приморского меда и побочных продуктов его производства – маточного молочка и прополиса. Исследования выявят дополнительные полезные свойства этих продуктов, полученных из дикорастущих приморских растений.

«Китай заинтересован в нашем меде из-за его высокого качества и полезных свойств. Это показала и Харбинская международная выставка-ярмарка, где наша продукция пользовалась большим спросом у посетителей. Одновременно, выставка показала и то, что нам нужно пересматривать традиционные технологии производства и подачу продукта, потому что повышаются требования к его качеству со стороны контролирующих органов и потребителей» - отметил председатель союза пчеловодов.

Правительство края активно поддерживает развитие пчеловодства в регионе, осознавая его значение для жителей Приморья и высокий экспортный потенциал продукции этой отрасли.

Во время проведения Харбинской ярмарки губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что липовый мед из приморской тайги по своим свойствам не уступает дикому. По его словам, экологически чистый продукт высоко ценят за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Губернатор так же отметил, что Приморье может в два раза увеличить количество производимого меда – до 13 тонн в год.

В течение зимы союз пчеловодов Приморья по поручению Олега Кожемяко разрабатывал программу поддержки и развития отрасли с привлечением ученых, производителей, переработчиков и экспортеров меда. Сейчас она находится на рассмотрении экономического блока правительства. Пчеловоды ожидают ее принятия к концу этого лета.

«Губернатор и его команда в этом году проделали очень большую работу по продвижению меда и других продуктов питания и промышленных товаров местных производителей, как на экспорт, так и для местного населения», – добавил Рамиль Еникеев.

Сделать продукцию приморских производителей максимально доступной для населения – одна из главных задач правительства края. По всему региону проводятся сельскохозяйственные ярмарки, в магазинах и торговых сетях действуют социальные акции на местные продукты.

В этом году по инициативе Олега Кожемяко по всему краю идут выставки достижений народного хозяйства. Проект, направленный на поддержку местных производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции и продвижение выпускаемых ими товаров, стартовал 10 июля в Шкотовском округе во время проведения «Дня рыбака». 29 июля местные производители представили свои товары в Уссурийске во время проведения Международного Дня тигра. 19 августа ярмарку-выставку ждут в Спасске-Дальнем, а 26 августа – во Владивостоке.

В этот же день в Анучино пройдет фестиваль «Анучино. Медовое раздолье».

«Фестиваль пройдет в рамках краевого Дня пчеловода. Здесь будет представлен большой выбор пчеловодов, реализующих свою продукцию. Она у них проверенная, поэтому если кто-то хочет запастись медом на зиму – милости просим. Выбор будет большой, вне зависимости от медосбора, мы это обеспечим. И, конечно, пройдет развлекательная программа. Поэтому в субботу 26 августа ждем всех в Анучино», – пригласил всех любителей меда на сладкий праздник Рамиль Еникеев.

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