Во Владивостоке преобразилась еще одна улица

Протяженность асфальта составила 800 метров. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке в районе домов № 16-20 на улице Окатовой подрядная компания «Магистраль-ДВ» завершила комплексный дорожный ремонт. Теперь здесь заасфальтированная проезжая часть, новый тротуар и разметка, а также в порядке система водоотведения. Подробности рассказали в администрации города.

Работами занималась компания «Магистраль -ДВ». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

«Компания-подрядчик «Магистраль -ДВ» сделала тротуары со стороны подъездов, уложила асфальт на проезжей части протяженностью 800 метров. Также специалисты путем устройства продольных и поперечных уклонов обеспечили водоотведение с дороги и входов в подъезды, которые всегда подтапливало во время дождей», – отметил заместитель начальника городского управления дорог Юрий Трунов.

На участке также обновили систему водоотведения. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Дорога на Окатовой – один из 30-ти объектов в рамках комплексного ремонта дорог и проездов, запланированного на текущий год. Свыше 13-ти из них завершены были раньше срока. По словам жителей, качество работ такое, что придраться к чему-то сложно. Сейчас компания «Магистраль-ДВ» заканчивает обновление на улице Терешковой вдоль домов 13-23 к школе № 59 (Терешковой, 25). Сдать объект планируется к середине сентября.

Дорога на Окатовой – один из 30-ти объектов в рамках комплексного ремонта дорог и проездов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Также во Владивостоке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по нему проводятся за счет средств городского бюджета и субсидий правительства Приморского края с 2017 года. Главный плюс этого проекта в том, что дороги ремонтируют комплексно, с тротуарами, заменой люков и решеток, установкой дорожных знаков и ограждений. Как отмечают местные жители, к качеству работы строителей придраться сложно.

Весь процесс контролируют специалисты мэрии и сами горожане. В 2023 году планируется благоустроить улицы Волжскую, Шуйскую и Толстого. В начале августа на Волжской был открыт автомобильный мост через Вторую речку, а все работы планируется завершить к 31 августа.

Весь процесс контролируют специалисты мэрии и сами горожане. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.