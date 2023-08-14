Буква V – символ города у моря: сапсерферы из Владивостока установили два мировых рекорда

Участие в мероприятии приняли 50 сапсерферов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Флешмоб в поддержку присвоения Владивостоку статуса Молодежной столицы России организовал Молодежный ресурсный центр (МРЦ). На острове Русский, в акватории бухты Парис 50 сапсерферов под руководством инструкторов выстроились в виде буквы V. Эта акция прошла, чтобы показать, что Владивосток достоин почетного звания.

«Все участники акции помогли нам в этом на некоммерческой основе. Также сегодня было снято видео, которое будет использовано в дальнейшем для участия во Всероссийском конкурсе за право стать Молодежной столицей России», – рассказал сотрудник МРЦ Владивостока Валерий Губкин.

Отметим, что сапсерферы из приморской столицы установили два мировых рекорда. Первый – за уникальный размер плавательного средства, ведь его длина составила 20,29 метра, а ширина – 2,62 метра. А второй – за количество человек, ведь на сапе прокатилось 42 участника.

Конкурс на звание Молодежной столицы России проводился в 2022 году впервые. Программу городов-номинантов жюри оценивало по пятибалльной шкале – учитывались содержательность и проработанность программ мероприятий, креативность, инновационность и уникальность решений для молодежи, информационная открытость и художественная выразительность. В шорт-лист фестиваля вошло семь городов. Владивосток и Нижний Новгород набрали одинаковое количество баллов – 167. Однако благодаря финальному решению победу одержал Нижний Новгород, а приморская столица заняла почетное второе место.

В этом году Владивосток вновь участвует в конкурсе за звание Молодежной столицы России. Этот статус присуждается городу-победителю на один год. Он получает множество преференций в 2024 году, среди которых – проведение мероприятий федерального масштаба и возможность для молодежи продемонстрировать инновационные идеи и реализовать свои проекты в различных аспектах.

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