Как трудятся и сколько получают специалисты: о работе станции скорой медицинской помощи Владивостока рассказал ее главврач

За последние три года система здравоохранения Приморья модернизировалась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство края уделяет огромное внимание вопросам развития в Приморье системы здравоохранения. Упор делается на повышение качества и доступности оказываемых медицинских услуг, увеличение кадрового потенциала и улучшение материально-технической базы учреждений.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в последние три года система здравоохранения Приморья модернизировалась, получала дополнительные денежные средства из краевого бюджета на обустройство, капитальный ремонт поликлиник, привлечение кадров.

Одно из ключевых направлений деятельности правительства – обеспечение медицинских учреждений современными транспортными средствами.

Только в 2019 году губернатор передал главврачам больниц края ключи от 24 новых машин скорой помощи, еще 64 единицы транспорта получили медучреждения в 2020, а в 2022 году сразу 87 автомобилей пополнили парк лечебных учреждений. В этом году на приобретение 5 автомобилей правительство края выделило 23,7 миллиона рублей.

В первую очередь, новый транспорт поступал в больницы и ФАПЫ, расположенные в сельской местности.

«Медицинские автомобили в жизни человека играют иногда решающую роль. От возможности прибытия к пациенту, условий его доставки – качества, скорости – зависит жизнь и здоровье. Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются Правительством РФ по поручению Президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения», – прокомментировал Олег Кожемяко.

Благодаря поддержке правительства края медики оказывают жителям Приморья оперативную, квалифицированную и качественную помощь.

О том, как работает сегодня скорая помощь в столице Приморья, рассказал главный врач станции Олег Быков.

Главный врач станции скорой помощи Олег Быков. Фото: предоставлено минздравом Приморья.

– Сколько сегодня бригад и машин работает по Владивостоку в сутки?

– Ежедневно на смену во Владивостоке выходит 25-27 врачебных и фельдшерских бригад. Количества бригад достаточно, чтобы выполнить все поступающие вызовы.

– Сколько всего медицинских работников трудится в СМП Владивостока? Какие специалисты входят в состав бригады?

– Всего на станции скорой медицинской помощи трудятся 443 медицинских работника – врачи, фельдшеры и медицинские сестры. В состав бригады могут входить врач и фельдшер или два фельдшера.

– Сколько вызовов обычно в смену?

– В среднем за сутки поступает порядка 500 вызовов. В том числе – безрезультатных, когда пациенты отказываются от медицинской помощи, или их вовсе не оказывается дома во время приезда скорой.

– Скорость выезда бригад на экстренные и неотложные вызовы. Какой норматив и выполняется ли он?

– Скорость прибытия на экстренные вызовы, то есть при угрозе жизни – до 20 минут, этот норматив соблюдается в 98% случаев. То, что он выполняется, легко можно отследить по системе Глонасс.

Время, за которое бригады СМП должны приехать на неотложные вызовы, где нет угрозы для жизни, нормативами не регламентируется. Такие вызовы выполняются ближайшей освободившейся бригадой скорой помощи, если, конечно, ее не направляют на экстренный случай. Машины выезжают на неотложные вызовы по очередности их поступления диспетчерам, с учетом ситуации и состояния здоровья пациента.

– Что такое экстренные и неотложные вызовы? И каких летом больше?

– Поводами для экстренного вызова скорой являются нарушения дыхания, системы кровообращения, острый выраженный болевой синдром, травмы, отравления, ранения, ожоги, кровотечения, угроза прерывания беременности, ДТП – все случаи, когда возникает угроза жизни человека.

Уже не экстренным, а неотложным считается вызов, если в скорую позвонили при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, которые не несут видимой угрозы жизни пациентов.

Сезонность не сильно влияет на число вызовов, по статистике около 30% из них приходятся на экстренные. Летом чаще случаются ДТП на туристическим маршрутах, мы всегда учитываем эту особенность в работе.

– Какая оплата труда сегодня у медиков и отчего она зависит?

– Заработная плата медиков зависит от стажа, квалификации и показателей работы: предусмотрена выплата квартальных премий и стимулирующих выплат. Заработная плата врача составляет от 85 до 120 тысяч рублей при полной ставке и графике работы сутки через трое, фельдшера – от 65 до 76 тысяч рублей.

Дополнительно наши сотрудники могут воспользоваться правом на получение региональных мер социальной поддержки для молодых специалистов. Они могут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей для фельдшеров и 500 тысяч рублей для врачей, ежемесячную выплату в 1,5 тысячи рублей на коммунальные платежи и компенсацию до 30 тысяч рублей за найм жилья. Предусмотрены доплаты на компенсацию детского сада, а также дополнительные выплаты врачам в 10 тысяч рублей и фельдшерам – семь тысяч рублей.

– Читатели пишут, что им звонят со скорой и просят оценить качество работы. Это новшество? И какие уже есть результаты?

– Да, станция скорой помощи Владивостока и МФЦ запустили совместный проект по оценке удовлетворенности населения уровнем оказываемой скорой медицинской помощи. Наша служба передает коллегам информацию о звонках на скорую, а сотрудники МФЦ обзванивают пациентов или родственников, уточняя у них информацию о времени, за которое бригада доехала к пациенту, и качестве оказанной медицинской помощи.

На сегодняшней день 94% пациентов и их родственников удовлетворены оказанием экстренной медпомощи, 88% – качеством неотложной помощи.

К слову, в июне 2023 года станция скорой медицинской помощи Владивостока получила сертификат от Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения – в числе немногих по стране. Это говорит о том, что служба постоянно совершенствует свою работу, заботится об интересах своих сотрудников и пациентов.

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